Starlink è pronto a sbarcare in Italia: si parla di fine 2021

Chi vive in montagna, in campagna, o in zone dove la connessione con la comune ADSL è solo un miraggio, sa bene cosa significa poter sfruttare altri sistemi di connessione per potersi connettere alla Rete. Oggigiorno esistono svariate aziende specializzate proprio in connessioni che spesso si basano sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), mentre soluzioni come Starlink promettono di rendere accessibile la connessione satellitare.

Fino a 150 Mb/s in download

Dai primi lanci effettuati da SpaceX nel 2019, solo adesso Starlink è quasi pronto a sbarcare anche in Italia. Infatti, navigando sul sito ufficiale e inserendo il proprio indirizzo di residenza, viene comunicato che il servizio sarà disponibile entro la fine del 2021. A tal proposito, come si apprende in Rete, in queste ore la compagnia ha iniziato ad informare gli utenti italiani che “Starlink è ora disponibile in misura limitata in Italia“. Gli utenti, secondo le informazioni contenute nell’email, potranno aspettarsi una velocità di download compresa tra 50 Mb/s e 150 Mb/s, con anche piccoli periodi di assenza completa di segnale.

Con l’occasione ci saranno novità anche per quanto riguarda le stazioni di terra, ovvero le postazioni di antenne presenti a terra che si occupano di collegare la flotta di satelliti Starlink con il web. Se finora le stazioni a terra si sono rivelate indispensabili per via di limiti fisici della prima generazione di satelliti, il lancio di una nuova flotta di satelliti a inizio mese servirà anche per testare il nuovo sistema di comunicazione inter-satellitare tramite laser, come ha sottolineato Elon Musk su Twitter.

I prezzi da sostenere, come al solito, sono importanti. Si parla di 499 euro per tutto il kit a cui si aggiunge il canone mensile pari a 99 euro e altri 60 euro per l’imballo e la spedizione. Gli utenti italiani che si iscriveranno oggi dovranno corrispondere un anticipo di 99 euro, con il saldo restante da completare a seguito dell’email di spedizione del kit.

