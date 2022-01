A poche ore dall’apertura del CES 2022 di Las Vegas, Acer annuncia ufficialmente il debutto di tre nuovi Chromebook. Si tratta di nuovi dispositivi Chrome OS che puntano ad offrire un buon rapporto qualità/prezzo a chi è in cerca di un nuovo laptop. La nuova gamma Acer Chromebook svelata in occasione del CES 2022 dovrebbe fare il suo debutto anche in Italia nel corso dei prossimi mesi.

Per il momento, come vedremo, Acer ha diffuso solo alcune informazioni relative alle finestre di lancio ed al prezzo di partenza per l’area EMEA. Sarà necessario attendere maggiori dettagli dalla divisione italiana di Acer per saperne di più. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione, andiamo a vedere le specifiche tecniche dei tre nuovi Chromebook svelato oggi da Acer:

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H)

La prima proposta di Acer per la sua linea Chromebook è il nuovo Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) che rappresenta anche la soluzione più interessante del terzetto di novità che l’azienda porta al CES. Il dispositivo presenta un display da 13.5 pollici di diagonale con rapporto tra le dimensioni di 3:2 e risoluzione di 2256 x 1504 pixel. A gestire il funzionamento del Chromebook ci sarà il processore MediaTek Kompanio 1380 che sarà supportato da un massimo di 8 GB di memoria RAM Dual-channel LPDDR4X e 128 GB di storage eMMC.

Tra le specifiche c’è anche il supporto Wi-Fi 6 mentre la batteria garantirà fino a 10 ore di utilizzo. Da segnalare una dotazione di porte abbastanza ricca con due USB-C, una USB standard ed un lettore microSD. Il nuovo Spin 513 sarà disponibile nell’area EMEA da aprile con un prezzo di partenza di 649 euro (non viene specificata la configurazione di RAM e storage).

Acer Chromebook 315 (CP315-4H)

Ad arricchire la gamma Chromebook di Acer c’è anche il nuovo Acer Chromebook 315 (CP315-4H). In questo caso, ci troviamo di fronte ad un laptop dal form factor più tradizionale con un display da 15.6 pollici in 16:9 e risoluzione Full HD. Il Chromebook 315 sarà disponibile anche in una versione con display touch. La nuova proposta di Acer arriverà sul mercato con processore Intel Celeron N4500 dual core oppure con Intel Celeron N5100 quad core.

In arrivo c’è anche una variante Intel Pentium Silver N6000. Il processore potrebbe essere legato al mercato di commercializzazione e, quindi, in Italia potrebbe arrivare solo una delle tre varianti elencate. Tra le specifiche troveremo fino a 8 GB di memoria RAM Dual-channel LPDDR4X e fino a 128 GB di storage eMMC. Anche in questo caso troviamo il supporto Wi-Fi 6. La batteria garantirà un’autonomia massima di 10 ore. Per quanto riguarda la disponibilità, relativa all’area EMEA, Acer conferma un debutto sul finire del primo trimestre del 2022 con un prezzo di partenza di 399 euro.

Acer Chromebook 314 (CP314-3H)

A completare le novità Acer con Chrome OS troviamo il Chromebook 314 (CP314-3H). Si tratta di una versione compatta del Chromebook 315. Il laptop presenta, infatti, un display da 14 pollici in 16:9 con risoluzione Full HD (disponibile anche in una variante multi touch). Le configurazioni sono le stesse viste in precedenza con tre diversi processori in gamma (Celeron N4500, Celeron N5100 e Pentium Silver N6000), fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage. Le vendite partiranno da aprile, per quanto riguarda l’area EMEA, con prezzi da 369 euro.