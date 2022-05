NVIDIA annuncia gli ultimi aggiornamenti della campagna “Pronte e in Stock“, pensata per rendere accessibili a tutti le schede grafiche e i desktop con GeForce RTX Serie 30 a prezzi vantaggiosi. Prosegue dunque l’iniziativa di cui vi abbiamo parlato il mese scorso.

“Pronte e in Stock” di NVIDIA ritorna con nuove disponibilità per i prodotti GeForce RTX Serie 30

Torniamo a parlare dell’iniziativa “Pronte e in Stock” di NVIDIA, che permette a sempre più persone di acquistare una scheda grafica e provare l’esperienza di gaming più avanzata grazie alle tecnologie più innovative. Le schede permettono infatti di sfruttare tecnologie come il ray-tracing, capace di simulare il comportamento della luce nel mondo reale per produrre una grafica ancora più realistica e immersiva.

Attraverso i Tensor Core e l’Intelligenza Artificiale, il DLSS offre un aumento delle performance senza influenzare la qualità dell’immagine, mentre NVIDIA Reflex garantisce una minore latenza di sistema nei giochi competitivi. I creator più esigenti possono anche creare avanzati progetti 3D, simulazioni fotorealistiche e particolari effetti visivi.

Ecco dunque i prodotti di questa settimana, già disponibili all’acquisto: