Intel ha recentemente rivelato che gli sviluppi di Meteor Lake, la quattordicesima generazione di processori Intel prevista per il 2023, sta procedendo bene e il processo di fabbricazione dovrebbe ancora essere basato principalmente sulla tecnologia Intel 4 a 7 nm.

Tuttavia fonti del settore hanno rivelato a DigiTimes che Intel ora starebbe valutando la possibilità i produrre tutti i chip di Meteor Lake sui nodi N5 del produttore taiwanese TSMC.

Intel potrebbe virare sul processo a 5 nm di TSMC per i processori Meteor Lake del 2023

Il piano iniziale della società rivelato nell’agosto 2021 all’Intel Architecture Day era di combinare il processo proprietario a 7 nm con il processo N5 di TSMC. Alcuni componenti di Meteor Lake come l’unità di calcolo avrebbero dovuto essere prodotti da Intel, mentre TSMC avrebbe prodotto il l’unità GPU integrata e possibilmente l’unità I/O (SoC-LP).

Ora sembra che Intel stia cercando di evitare possibili ritardi nella produzione di processori sfruttando completamente la capacità di TSMC per tutte le componenti di Meteor Lake.

È probabile che utilizzando il processo a 5 nm di TSMC invece della tecnologia proprietaria a 7 nm Intel stia cercando di assicurarsi il vantaggio rispetto ai processori M di Apple.

Fonti vicine a DigiTimes spiegano inoltre che il processo N4 di TSMC è già in fase di sviluppo, ma apparentemente Intel non intende competere con Apple sulla tecnologia N3 e si atterrà a N4 e N5 per le unità di Meteor Lake.

Questi sviluppi potrebbero essere legati a una presunta visita “segreta” del CEO di Intel Pat Gelsinger presso TSMC lo scorso aprile. Intel non ha mai riconosciuto pubblicamente l’ultima visita di Gelsinger a Taiwan, ma fonti locali ipotizzano che la visita avesse lo scopo di rinegoziare gli ordini iniziali di TSMC chiedendo un una maggiore quantità.

Ora le fonti di settore suggeriscono che gli ordini di CPU Meteor Lake di Intel sarebbero abbastanza cospicui da incoraggiare TSMC ad aumentare ulteriormente le capacità produttive per la sua piattaforma a 5 nm entro la fine del 2022.

