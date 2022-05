Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale della nuova gamma Radeon RX 6000 Refresh di AMD e, in attesa del debutto, in queste ore sono apparse online le prime informazioni, tutte da confermare, in merito alle capacità della nuova RX 6950 XT. La scheda video sarà la nuova top di gamma della gamma di GPU di AMD e, stando ai primi benchmark, sembra avere tutte le carte in regola per superare la concorrenza di NVIDIA e della futura rivale RTX 3090 Ti. Ecco le ultime informazioni legate alle prestazioni della nuova RX 6950 XT di AMD:

Prestazioni da record per la futura RX 6950 XT: nei primi benchmark batte la RTX 3090 Ti

I primi benchmark non ufficiali relativi alle prestazioni della nuova RX 6950 XT di AMD sono davvero interessanti. La nuova scheda video dell’azienda, punto di riferimento della gamma RX 6000 Refresh che comprenderà anche la RX 6750 XT e la RX 6650 XT, è riuscita a superare la concorrenza di NVIDIA nel test 3DMark Time Spy Graphics Score. Si tratta, ripetiamo, di dati tutti da confermare ma il passo in avanti in termini di prestazioni che emerge da questi benchmark è davvero notevole.

I dati sono stati diffusi da Wccftech.com. In questo benchmark, la nuova RX 6950 XT ha ottenuto un punteggio di 22209, registrando un notevole passo in avanti rispetto alla RX 6900 XT che si era fermata a 18463. Da notare, inoltre, che la nuova scheda video di AMD ha registrato risultati superiori anche rispetto a quella che sarà la sua futura rivale, la RTX 3090 Ti di NVIDIA. La scheda di riferimento della gamma RTX, infatti, si è fermata nel benchmark in questione a 20855 punti.

Da notare che sono disponibili anche i risultati della RX 6750 XT e della RX 6650 XT che registrano, rispettivamente, 13999 punti e 10262 punti. Entrambe le schede fanno segnare un incremento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Da notare che la RX 6750 XT mostra prestazioni intermedie tra la RTX 3070 e la RTX 3070 Ti. Per un quadro completo sui risultati delle nuove schede di AMD è possibile consultare il grafico riportato qui di sotto:

Le specifiche delle nuove schede di AMD

Con il refresh della gamma RX 6000 in arrivo, AMD punta a incrementare, in modo considerevole, le prestazioni delle sue schede video anche senza andare a modificare, più di tanto, le specifiche tecniche. Ottimizzazione e piccoli miglioramenti dovrebbero garantire un passo in avanti significativo delle performance, almeno stando ai primi benchmark che dovranno poi essere confermati da test e analisi approfondimento dopo la presentazione ufficiale.

La nuova RX 6950 XT, rispetto alla RX 6900 XT, proporrà un Game Clock ed un Boost Clock leggermente più alti (2310 MHz contro 2015 MHz e 2310 MHz contro 2250 MHz rispettivamente). In aumento anche il Bandwidth (da 512 GB/s a 576 GB/s). Per raggiungere il miglioramento delle prestazioni desiderato, la nuova top di gamma con architettura RDNA2 potrà contare su di un netto incremento del consumo energetico.

Il TBP ( Typical Board Power) passerà, infatti, da 300 W a 335 W. Si tratta di un incremento superiore al 10% che servirà a garantire un miglioramento delle prestazioni. Grazie a sistemi di raffreddamento ottimizzazioni, però, la nuova GPU potrebbe continuare a lavorare alle stesse temperature d’esercizio dell’attuale 6900 XT. Anche in questo caso, sarà necessario attendere i primi test per saperne di più.

Anche per le RX 6750 XT e RX 6650 XT è previsto l’arrivo di miglioramenti analoghi. Frequenze leggermente più alte, un Bandwidth maggiore e un incremento del TBP garantiranno un passo in avanti delle performance. Il nuovo refresh delle schede video di casa AMD dovrebbe, quindi, offrire agli utenti la possibilità di ottenere prestazioni in gaming (e non solo) decisamente migliori. Conferme in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.

