Un paio di anni dopo il debutto, il servizio di gioco via cloud GeForce NOW sta finalmente ampliando le sue opzioni di streaming. A partire da oggi NVIDIA GeForce NOW supporta lo streaming 4K anche su Windows e macOS.

Il servizio di cloud gaming di NVIDIA ora è in grado di riprodurre giochi in streaming fino a 4K120 su Windows e macOS, a patto che il display sia in grado di gestire questa risoluzione e frequenza di aggiornamento, tuttavia questa opzione è supportata solo dalle app native e non dal client Web.

Prima di questo aggiornamento lo streaming su PC e macOS era limitato alla risoluzione 1440p, ma vale la pena ricordare che per sfruttare lo streaming di giochi in 4K è necessario l’abbonamento RTX 3080 di GeForce NOW che ha debuttato lo scorso anno in esclusiva su NVIDIA Shield TV.

La società afferma che lo streaming 4K ottiene una spinta da NVIDIA DLSS, l’innovativa tecnologia di rendering AI che aumenta le prestazioni grafiche utilizzando processori dedicati Tensor Core AI su GPU RTX.

La tecnologia DLSS sfrutta la potenza di una rete neurale di deep learning per aumentare la frequenza dei fotogrammi e generare immagini nitide per i giochi. Ora GeForce NOW è uno degli unici servizi di cloud gaming che supporta lo streaming 4K su più dispositivi.

