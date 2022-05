Grazie a un aggiornamento del firmware, in fase di roll out da qualche giorno, gli smartwatch Amazfit GTS 3, Amazfit GTR 3 e Amazfit GTR 3 Pro stanno ricevendo una importante novità che li rende ancora più interessanti. Per la prima volta infatti sarà possibile rispondere rapidamente ad alcune notifiche, direttamente dallo smartwatch e senza dover ricorrere allo smartphone.

Risposte rapide per gli smartwatch Amazfit

Una delle mancanze più grandi degli smartwatch Amazfit, almeno fino a oggi, era l’impossibilità di rispondere, anche con messaggi preconfezionati, direttamente dal dispositivo, costringendo l’utente a ricorrere allo smartphone. Con il nuovo firmware, che ha raggiunto la versione 7.42.5.1, è possibile rispondere con template predefiniti, come “Ok“, “Ciao“, “Sono in riunione“, o utilizzare emoji per chiarire meglio un pensiero o uno stato d’animo.

I possessori di Amazfit GTR 3 Pro potranno inoltre creare delle risposte personalizzate, utilizzando l’app Zepp per inserire i messaggi più utili alle proprie esigenze, rendendo decisamente migliore uno smartwatch già di qualità.

Altra importante novità è la possibilità di rifiutare le chiamate in entrata inviando come risposta un SMS, scegliendo anche in questo caso un messaggio da una lista precostituita. In questo modo potete motivare più semplicemente, sempre se intendete farlo, il rifiuto di una chiamata, magari perché siete in riunione, dal barbiere o in altri luoghi.

Non mancano miglioramenti al sistema, con ottimizzazioni alla sveglia, correzione di alcuni bug segnalati e miglioramenti generali alla stabilità del sistema, sempre importanti per gli utilizzatori finali. Per poter utilizzare le risposte alle notifiche è necessario aver aggiornato l’applicazione Zepp, che permette di collegare smartwatch e smartphone, alla versione 6.8.0.

Se non lo avete ancora fatto potete utilizzare il badge sottostante per scaricare o aggiornare l’app dal Play Store di Google. Una volta scaricata la nuova versione di Zepp dovreste ricevere anche l’aggiornamento del firmware del vostro smartwatch Amazfit.

