Da tempo Apple si sta organizzando per realizzare internamente i modem 5G per i suoi dispositivi mobili per diventare indipendente da Qualcomm.

Secondo un articolo del Wall Street Journal, Apple continua a puntare a introdurre il suo modem 5G già il prossimo anno. Si riportano alcuni dei segnali che suggeriscono quali sono i piani di Apple per quanto riguarda i chip per i suoi iPhone e iPad.

Innanzitutto nel 2019 l’azienda di Cupertino ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel, inclusi 2.200 dipendenti.

A San Diego, la città nativa di Qualcomm, Apple è alla ricerca di circa 140 posizioni lavorative direttamente correlate allo sviluppo e all’integrazione di chip per modem cellulari.

Infine, l’anno scorso il CFO di Qualcomm ha affermato che la società prevede di fornire il 20% dei modem 5G utilizzati da Apple nei suoi dispositivi mobili nel 2023, mentre attualmente la società fornisce al colosso di Cupertino quasi il 100% dei chip.

Apple avrebbe più vantaggi introducendo il suo modem 5G

Wayne Lam, direttore senior della ricerca presso CCS Insight, spiega che tra i vantaggi di sviluppare internamente i modem 5G non ci sono solo i costi, ma anche la possibilità per Apple di renderli più efficienti e capaci rispetto a quanto possibile con l’attuale combinazione di chip propri e di Qualcomm.

Un analista afferma che Apple potrebbe avere difficoltà a progettare, produrre e quindi testare un nuovo modem in tempi brevi, tuttavia se la società intende entrare nel mercato dei modem 5G e prevede di utilizzarli già nell’iPhone 2023, è probabile che Apple sia a buon punto e pronta a fare questo passo.

Potrebbe interessarti: Apple Watch SE 2022 in vista: le novità, i prezzi e una gradita sorpresa