In occasione della Gaming Week di Amazon, al via oggi con conclusione prevista per il prossimo 8 maggio, ASUS lancia una serie di nuove promozioni dedicate ai suoi prodotti da gaming. Per gli utenti c’è la possibilità di acquistare notebook da gaming, monitor e accessori per PC a prezzo scontato. Sconti anche per periferiche, come mouse da gaming, e per i router firmati ASUS e ideali per il gaming online. Vediamo quali sono le migliori offerte ASUS per la Gaming Week di Amazon che si concluderà soltanto il prossimo 8 maggio:

Le offerte ASUS per la Gaming Week di Amazon: i migliori prodotti in sconto fino all’8 maggio

ASUS è tra i grandi protagonisti della nuova Gaming Week di Amazon, in corso da oggi e fino al prossimo 8 di maggio. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono tantissimi prodotti ASUS da acquistare a prezzo scontato. Notebook, monitor, PC e accessori di vario tipo dedicati al mondo del gaming e firmati ASUS sono disponibili in sconto per tutta la settimana (o fino ad esaurimento scorte). Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare lo store ASUS su Amazon linkato a fine articolo. Di seguito, invece, andremo a verificare quali i prodotti più interessati da acquistare durante la Gaming Week.

Partiamo dai notebook. Tra le promozioni in corso c’è lo sconto dedicato all’ASUS TUF Dash F15 in offerta a 1.139 euro invece di 1.499 euro. Questo notebook può contare su di un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz, processore Intel Core i7-11370H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Da segnalare anche la possibilità di acquistare l’ottimo ASUS ROG Strix G15 in offerta a 1.499 euro invece di 1.799 euro.

Il notebook può contare su display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz, processore Ryzen 9 5900HZ, 16 GB di RAM e scheda video NVIDIA RTX 3060 6 GB. Da notare anche l’ASUS ROG Zephyrus M16 in offerta a 1.999 euro invece di 2.699 euro con Core i7-11800H e scheda video RTX 3070 8 GB. Segnaliamo anche la possibilità di acquistare in sconto il monitor ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR in offerta a 369 euro invece di 429 euro.

Questo monitor ha diagonale di 32 pollici, risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz. Da notare anche il monitor ASUS VG258QR in offerta a 241 euro invece di 339 euro. Si tratta di un monitor da 24,5 pollici con refresh rate da 165 Hz e risoluzione Full HD che punta a caratterizzarsi come la soluzione ideale per l’eSport. Per la Gaming Week, inoltre, ASUS propone in sconto diversi accessori come le cuffie ROG Delta S in offerta a 159,99 euro invece di 299 euro. Tra gli sconti c’è anche il mouse da gaming ROG Chakram Core in offerta a 73 euro invece di 99,90 euro. In tema di mouse, inoltre, segnaliamo l‘offerta sul ROG Spatha in sconto a 139,99 euro.

I prodotti selezionati sono solo alcune delle tante proposte di ASUS per la Gaming Week di Amazon. Dando un’occhiata allo store ASUS su Amazon, linkato qui di sotto, è possibile, infatti, individuare facilmente tutti i prodotti acquistabili a prezzo scontato fino al prossimo 8 maggio. Da notare che in sconto ci sono anche molti componenti per PC, da schede madri ai dissipatori a liquido fino ad arrivare agli alimentatori. Non mancano, inoltre, i prodotti per la connessione di casa con router da gaming. Per un quadro completo sulle offerte potete fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte ASUS per la Gaming Week di Amazon <<