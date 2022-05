Qualcomm non ha abbandonato l’obiettivo di battere Apple ed i suoi processori Silicon come l’apprezzatissimo M1. L’azienda sta lavorando ad una nuova generazione di SoC pensati per i notebook con sistema operativo Windows 11 in grado di offrire prestazioni paragonabili alle soluzioni di Apple, sia in termini di capacità di calcolo che di efficienza. Un ruolo di primo piano per centrare quest’obiettivo lo giocherà Nuvia, startup specializzata nella realizzazione di chip per dispositivi mobili acquisita lo scorso anno. Il progetto di nuovi chip custom di Qualcomm per dispositivi Windows è in fase di sviluppo ma sarà necessario attendere ancora diversi mesi prima di registrare il debutto delle prime soluzioni. La conferma ufficiale è arrivata dal CEO di Qualcomm che ha chiarito le tempistiche di lancio delle nuove CPU dedicate al mondo Windows.

Qualcomm prepara la sfida ad Apple: i nuovi chip custom per PC arriveranno entro fine 2023

Da alcuni anni, Qualcomm realizza chip per il settore dei laptop con sistema operativo Windows. Queste soluzioni, che non hanno stupito in termini di prestazioni, utilizzano architetture stock ARM, senza una reale ottimizzazione in grado di rappresentare un fattore determinante nel miglioramento di prestazioni ed efficienza. I progetti futuri di Qualcomm saranno ben diversi rispetto alle proposte attualità della gamma di chip per dispositivi Windows on Arm.

Il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, ha confermato che l’azienda è al lavoro su chip custom che, seguendo l’esempio di Apple, presenteranno architetture proprietarie, pienamente compatibili con i set di istruzioni ARM, con l’obiettivo di garantire la massima ottimizzazione con il software (Windows 11). La tabella di marcia è già stata definita. Qualcomm prevede di consegnare i primi prototipi dei nuovi chip custom per Windows on ARM nel corso dei prossimi mesi.

Si tratterà di sample che anticiperanno quelli che saranno poi i prodotti in arrivo sul mercato. Lo sviluppo è ancora lontano dal completamento. Qualcomm, infatti, prevede di avviare il lancio commerciale dei primi chip basati sulla nuova architettura entro la fine del 2023. Sarà necessario attendere più di un anno prima di poter registrare il debutto delle nuove soluzioni Qualcomm. Nel frattempo, il settore dei processori per notebook continuerà ad andare avanti.

La concorrenza non starà a guardare

L’azienda sarà, quindi, chiamata a realizzare chip in grado di fronteggiare le prossime generazioni di processori di Apple (gli M2) oltre che le nuove generazioni di processori Intel e AMD che, con i nuovi processori per notebook lanciati nel corso del 2022, hanno registrato un notevole passo in avanti in termini di performance ed efficienza. La concorrenza sarà, quindi, molto agguerrita. Con la nuova generazione di chip, Qualcomm punta a dare una vera e propria svolta al mondo Windows.

Maggiori dettagli sul progetto potrebbero arrivare entro fine anno, in occasione del tradizionale Snapdragon Summit che l’azienda tiene nel corso del mese di dicembre. L’appuntamento con il lancio commerciale, come sottolineato in precedenza, è fissato per la fine del 2023 anche se, è probabile, che il debutto effettivo dei primi prodotti avvenga soltanto nel corso del 2024. Ci sarà, quindi, da attendere.

