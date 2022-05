Il mese di maggio inizia con una nuova ondata di offerte MediaWorld. A partire da oggi e fino al prossimo 5 maggio, infatti, partono le offerte Sconto World con la possibilità di sfruttare sconti fino al 50% e di completare l’acquisto dei prodotti desiderati sfruttando il finanziamento a tasso zero. Le nuove offerte proposte da MediaWorld con il volantino Sconto World sono valide sia in negozio che sullo store online con la possibilità di optare per la consegna a casa oppure per il ritiro in negozio.

Le occasioni da sfruttare non mancano di certo. Come da tradizione, infatti, ci sono offerte dedicate al mondo notebook, ai monitor, agli Smart TV, agli smartwatch, al settore della telefonia e a Grandi e Piccoli Elettrodomestici. Vediamo, nel dettaglio, le nuove offerte MediaWorld disponibili a partire dalla giornata di oggi:

È tempo di nuove offerte da MediaWorld. Il nuovo volantino Sconto World è l’occasione giusta per acquistare i prodotti desiderati a prezzo scontato. Tutte le offerte, valide fino al 5 maggio, sono disponibili sia in negozio che online, con la possibilità di puntare sia sulla consegna a casa che sul ritiro in negozio. C’è anche l’opzione del finanziamento a tasso zero che renderà gli acquisti decisamente più comodi. Per l’elenco completo delle offerte del volantino MediaWorld potete fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andiamo ad analizzare le offerte più interessanti.

Partiamo dal mondo Apple. Con la nuova serie di offerte MediaWorld, infatti, è possibile acquistare un nuovo iPhone 12 64 GB in offerta a 729 euro invece di 839 euro. Si tratta di un ottimo modo per entrare nel mondo iPhone con una spesa ridotta rispetto agli standard degli smartphone di Apple. Da segnalare anche la possibilità di puntare sul nuovo iPad in offerta a 346 euro nella variante con supporto Wi-Fi e 64 GB di storage.

Sempre restando in casa Apple, c’è da segnalare anche l’Apple Watch Series 7 in offerta a 395 euro. Attenzione anche alla promozione dedicata al MacBook Air M1 in offerta a 1214 euro invece che 1429 euro nella variante da 512 GB di memoria interna, decisamente migliore rispetto alla versione base da 256 GB che offre poco spazio d’archiviazione.

Chi è in cerca di un nuovo notebook Windows, invece, può considerate con grande attenzione l’ottimo HP 15S in offerta a 486 euro invece di 649 euro. Questo notebook può contare sul processore Ryzen 5 5500U, garanzia di prestazioni eccellenti, supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Per un notebook con una marcia in più segnaliamo il Samsung Galaxy Book 15 in offerta a 899 euro invece di 1199 euro. Il notebook di Samsung può contare su Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Molto interessante anche la promozione dedicata al Surface Laptop Go in offerta a 573 euro invece di 819 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD che può rappresentare la soluzione ottimale per chi è in cerca di un ultraportatile Windows. Per un monitor esterno, invece, segnaliamo il Huawei Display 23,8 in offerta a 134,99 euro. Si tratta di un monitor da 23,8 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS LCD.

Tra gli smartwatch, invece, troviamo il Samsung Galaxy Watch4 40 mm Nero in offerta a 169,99 euro invece di 269 euro. L’ottimo smartwatch di Samsung è disponibile anche in versione Pink Gold. Da segnalare anche l’offerta dedicata al Redmi Watch 2 Lite in sconto a 56,99 euro che rappresenta una soluzione ottimale per chi è in cerca di uno smartwatch economico e completo.

Da sfruttare al volo sono anche le offerte dedicate al settore Smart TV. In particolare, se state cercando un TV economico ma di ottima qualità, l’opzione da considerare è il SAMSUNG Crystal UHD 4K UE55AU7170 in offerta a 399 euro invece di 659 euro. Il TV in questione ha un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Da notare anche lo sconto per il SAMSUNG QLED 4K QE55Q60A in offerta a 499 euro con pannello QLED da 55 pollici. Se, invece, siete interessati ad un TV OLED, l’opzione da considerare LG OLED48C15LA in offerta a 898 euro invece di 1499 euro con pannello 4K da 48 pollici.

Da notare che sui TV è possibile sfruttare anche i Bonus TV per ottenere uno sconto extra. Con il Bonus TV Rottamazione si ottiene uno sconto extra del 20% (fino a 100 euro) mentre con il Bonus TV ISEE si ottiene uno sconto di 30 euro. Per sfruttare i bonus è possibile scegliere il TV online e optare per il ritiro in negozio con opzione Pick & Pay (con pagamento in fase di ritiro).

I prodotti selezionati qui di sopra sono solo alcuni dei tantissimi prodotti in offerta con il nuovo volantino MediaWorld. Le opportunità per un acquisto a prezzo vantaggioso sono davvero numerose. Come sottolineato in precedenza, le offerte sono disponibili fino al 5 maggio, sia online che in negozio. Gli acquisti online possono essere completati anche con PayPal (quindi pagando in 3 rate senza interessi) oltre che con finanziamento in 20 rate a tasso zero. Per tutti i dettagli potete dare un’occhiata al link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte Sconto World di MediaWorld <<