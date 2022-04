Wristcam è un cinturino per Apple Watch lanciato lo scorso anno negli USA e mai arrivato in Europa che offre la possibilità di scattare foto e creare video direttamente dal polso.

Il prodotto è stato sviluppato da un ex ingegnere Apple con lo scopo di rendere le esperienze software basate su fotocamera più veloci e accessibili che mai e ora permette anche di effettuare videochiamate su Apple Watch.

Le videochiamate su Apple Watch ora sono realtà con Wristcam

I possessori di un cinturino Wristcam ora possono effettuare videochiamate dal loro Apple Watch, tuttavia l’operazione non viene eseguita utilizzando FaceTime, ma bisogna utilizzare l’app Wristcam che dovrà essere installata su entrambi i dispositivi.

Per ottenere l’accesso alla nuova funzionalità di videochiamate gli utenti devono richiedere un accesso anticipato tramite il sito Web di WristCam inserendo il nome e un indirizzo email.

Nella pagina relativa alle informazioni, l’azienda afferma che attualmente sta lavorando con diversi sviluppatori per aggiungere supporto e compatibilità migliori.

Il cinturino Wristcam è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP per scattare foto e creare video a 1080p e utilizza una fotocamera frontale da 2 MP per i selfie.

È possibile attivare la fotocamera tramite l’app oppure premendo il pulsante fisico del dispositivo: una singola pressione scatterà una foto, mentre con una pressione prolungata inizierà la registrazione di un video. Il dispositivo indossabile include 8 GB di spazio di archiviazione che possono contenere fino a oltre un’ora di video o migliaia di foto.

Il prodotto può essere ricaricato con il cavo magnetico incluso e una carica completa dovrebbe essere sufficiente per tutto il giorno. Wristcam è disponibile in tre colori e in sei misure che vanno da 38 a 45 mm e può essere acquistato tramite il sito Web dell’azienda a partire da 299 dollari.

