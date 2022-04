Nella giornata di ieri, venerdì 22 aprile 2022, Apple ha riconosciuto l’esistenza di un problema al display di alcune unità di Apple Watch Serie 6 e ha conseguentemente attivato un programma di riparazione gratuito dedicato, nell’ambito del quale si occuperà di risolvere il malfunzionamento che porta diversi utenti a ritrovarsi con lo schermo perennemente nero.

Apple Watch Serie 6: tutte le info sul programma di riparazione

Come viene riportato sul sito ufficiale del colosso di Cupertino, Apple ha riconosciuto che lo schermo di una “piccola percentuale” di Apple Watch Serie 6 potrebbe diventare perennemente nero, ergo inutilizzabile. In particolare, il problema tocca il modello da 40 mm e il produttore californiano fa espressamente riferimento a dispositivi prodotti a cavallo tra il mese di aprile 2021 e il mese di settembre 2021.

Tutti gli utenti in possesso di un Apple Watch della serie indicata che si siano imbattuti nel problema in argomento hanno diritto di valersi del programma “Apple Watch Series 6 Service Program for Blank Screen Issue”. In una nota sul sito del produttore viene specificato che nessun altro modello di Apple Watch è parte di tale programma di riparazione.

Qualora siate possessori di un Apple Watch Serie 6 (ecco il nostro confronto con Watch SE e Watch 3) e abbiate riscontrato il problema del display nero, potete verificare la compatibilità del vostro dispositivo col programma di riparazione dedicato visitando questa pagina e inserendo il numero seriale nel campo apposito. In caso di esito positivo, potrete ottenere una riparazione gratuita presso Apple o un AAPS (Apple Authorized Service Provider).

La stessa pagina elenca le opzioni disponibili (cercare un fornitore di servizi Apple autorizzato, fissare un appuntamento con un Apple Retail Store, contattare il Supporto Apple per organizzare la spedizione ad un Apple Repair Center) e include le istruzioni che gli utenti devono seguire per preparare il proprio wearable per la riparazione.

Individuare il numero seriale del proprio Apple Watch Serie 6 (e di qualsiasi altra serie) è molto semplice. Come spiegato nella pagina dedicata del sito ufficiale, basta seguire questi passaggi:

Aprire l’app Impostazioni sul proprio Apple Watch. Entrare in Generali > Info e scorrere verso il basso. Cercare il numero di serie o l’IMEI (disponibile solo sui modelli Apple Watch GPS + Cellular).

In alternativa, è possibile usare il proprio iPhone seguendo questi passaggi:

Aprire l’app Watch. Toccare il pannello Apple Watch e poi ancora Generali > Info. Cercare il numero di serie o l’IMEI.

In aggiunta a questi metodi, il numero di serie è trovabile anche fisicamente sulla cassa di Apple Watch.

Il programma di riparazione in discorso è disponibile in tutto il mondo senza alcuna limitazione e copre tutti gli Apple Watch Serie 6 compatibili per un periodo di due anni che decorre dal momento dell’acquisto dello smartwatch.

Attenzione al salasso: gli altri guasti non sono coperti

Giunti a questo punto è opportuno fare un paio di precisazioni utili per tutti gli utenti che dovessero essere in possesso di un Apple Watch Serie 6 e, essendosi imbattuti nel problema allo schermo descritto, volessero usufruire del programma di riparazione dedicato.

La prima precisazione parte proprio dal nome del programma: il colosso di Cupertino, nella pagina dedicata, parla espressamente di “riparazione”, non di sostituzione.

In aggiunta a questo, perché la riparazione gratuita possa essere eseguita come da previsioni — dunque senza alcun costo a carico del cliente — è prevista la conditio sine qua non che l’Apple Watch non presenti alcun altro danno suscettibile di compromettere l’erogazione del servizio da parte di Apple (o del fornitore autorizzato). Ove non fosse questo il caso e anzi si rendessero necessari altri interventi di riparazione, il costo degli stessi verrebbe addebitato al cliente.

In ultimo, non è escluso che Apple possa limitare la fruibilità del programma al solo Paese o regione commerciale in cui il prodotto è stato acquistato.

