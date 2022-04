Negli ultimi mesi le prestazioni dei notebook hanno fatto passi da gigante tanto da spingere i consumatori a credere che, ormai, la potenza presente su un notebook sia ben oltre le concrete necessità della vita quotidiana. Una considerazione vera per un consumatore con poche pretese, assolutamente falsa per un consumatore che vuole un notebook future proof in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di oggi e quelle del futuro.

In realtà dividere le esigenze di oggi e quelle di domani è sbagliato, è oggi che si costruisce il futuro. Basta girarsi attorno e notare la costruzione di un nuovo mondo digitale, l’inflazionato Metaverso. Il Metaverso andrà vissuto attraverso una potenza hardware notevole ma soprattutto andrà costruito dai professionisti del settore, attraverso la stessa potenza hardware. I notebook super potenti sono diventati ancora più importanti nelle nostre vite ed MSI ha sul mercato una linea di prodotti in grado di rispondere esattamente alle esigenze di oggi con la creazione di contenuti video, la fruizione di giochi AAA con Ray Tracing, le implicazioni professionali dell’intelligenza artificiale ed ovviamente, nella possibilità di creare e vivere il Metaverso.

Dominare il Metaverso con MSI Raider GE66 e GE76

Il Metaverso non è esattamente una novità, è una dimensione in giro già da qualche anno ormai ma ancora tutta da costruire. I professionisti del settore hanno bisogno di tanta potenza hardware e di ottimizzazioni per poter lavorare dietro le idee per la costruzione del Metaverso. In questo contesto i notebook MSI new gen acquistano ancora più valore grazie alla loro spiccata capacità di lavorare file enormi in 3D/2D grazie alla presenza delle nuove schede grafiche NVIDIA RTX Serie 30 in versione Ti ottimizzate per lavorare con CUDA e Optix renderizzare il nuovo mondo virtuale.

Non solo GPU ma anche la CPU dei nuovi notebook premium MSI ha fatto un salto generazionale enorme con l’adozione della dodicesima generazione dei processori Intel basati su un numero enorme di Core (P core e E core) e Thread. Grazie alle prestazioni in single core e multi core di alto profilo tutti i programmi per sviluppare il Metaverso avranno a disposizione pane per i loro denti.

In questo contesto si inserisce alla perfezione MSI GE66 Raider è un notebook gaming da sogno grazie ad un design curato e migliorato sotto tantissimi punti di vista senza perdere di vita il bilanciamento tra hardware, prestazioni e temperature. Il processore è un Intel Core i9 12900HK di dodicesima generazione generazione con ben 14 Core di cui 6 Performance core e 8 Efficient core per un totale di 20 Thread, il clock può arrivare fino ai 5.00 GHz, ha il moltiplicatore sbloccato ed il supporto a tutte le tecnologie Intel come il Turbo Boost Max 3.0 e soprattutto il supporto alle RAM DDR5 che su questo GE66 sono ben 32 GB 4800 MHz in dual channel.

La scheda grafica è la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con RT core, Tensor core e ben 16 GB di RAM GDDR6 dedicata. Anche il sistema di raffreddamento è particolarmente curato con il Cooler Boost 5 con tripla ventola e heatpipe sempre più grandi per tenere a bada un notebook dalle prestazioni così paragonabili ad una workstation. Il display è quasi completamente borderless, è un IPS 4K a ben 120 Hz da 15.6 pollici. La tastiera è stata sviluppata con Steelseries, la parte audio è affidata a Dynaudio e con il Dragon Center sarà possibile prendere il controllo di tutta questa potenza. Disponibile sul mercato anche la versione Raider GE76 con display da 17.3 pollici.

Chi crea con Autodesk Revit, D5 Render, Enscape e Sketchup è decisamente avvantaggiato grazie all’accelerazione della GeForce RTX. Si tratta di Ray tracing in real time per la modellazione in 3D architetturale per il Metaverso. In realtà chi lavora con un Raider GE66 per il 3D può giovare anche di NVIDIA Omniverse che connette i flussi di lavoro multi app con import ed export dedicati per gestire flussi di lavori tra diverse app in tempo reale senza incompatibilità o dover trovare workaround, decisamente adatto a chi lavora con Unreal Engine, Rhino, Autodesk Maya, Blender, 3DS Max e così via.

Quindi non solo un notebook perfetto per creare le basi del Metaverso ma anche per viverlo attraverso i classici visori di realtà virtuale. Tra le altre cose, MSI è tra i primissimi brand a qualificare i propri notebook come “Meta Ready”, un certificato di qualifica che fa stare tutti tranquilli sulla potenza necessaria per utilizzare i visori VR che possono mettere in crisi anche i PC Desktop più potenti. La combinazione del processore Intel Core i9 12900HK e della RTX 3080 Ti rendono questo MSI GE66 una macchina perfetta per entrare in qualsiasi esperienza del Metaverso oppure molto più semplicemente giocare a qualsiasi gioco AAA al massimo dei dettagli e con Ray Tracing attivo.

Tutti gli FPS che ti servono con MSI Stealth GS66

Parlando di giochi AAA, il mondo del gaming sta attraverso un periodo decisamente florido sotto il punto di vista dello sviluppo grafico dei titoli, il merito è della direzione artistica, dei team di sviluppo ed anche della tecnologia Ray tracing sempre più importante che alza notevolmente l’asticella delle aspettative di un gamer.

Dal punto di vista tecnico, il Ray tracing è una tecnica che calcola il percorso fatto dalla luce seguendo i raggi e l’interazione con le superfici cercando di replicare esattamente ciò che avviene nel mondo reale quando un raggio di luce percorre la sua strada e viene interrotto da un oggetto. Ovviamente, il materiale che ostacola il raggio cambierà di conseguenza anche la reazione, ci sono materiali che riflettono la luce, altri che ne causano perdita di intensità, altri che la inglobano e così via.

L’esperienza di gioco AAA in Ray Tracing a dettagli massimi con una GeForce RTX 3080 di un MSI Stealth GS66 è assolutamente una delle migliori sul mercato. MSI Stealth GS66 è un vero notebook da gaming ma elegante. Esteticamente è molto pacato, sottile e sobrio. Sebbene non sia grande e massiccio, non ha nessun tipo di limitazione nelle prestazioni con il processore Intel Core i9 12900H di dodicesima generazione generazione con ben 14 Core di cui 6 Performance core e 8 Efficient core per un totale di 20 Thread, il clock può arrivare fino ai 5.00 GHz con ovviamente il supporto alle RAM DDR5 che su questo GS66 sono 32 GB 4800 MHz in dual channel.

La scheda grafica GeForce RTX 3080 di NVIDIA ha 6144 Cuda core, RT core di seconda generazione, Tensor core di terza generazione e un clock di 1365 MHz con 8 GB GDDR6 di RAM dedicata, insomma decisamente il massimo per un vero gamer. Il display ad alto refresh rate è il punto di forza per giocare alla grande con 15.6 pollici a disposizione con risoluzione QHD e refresh rate a 240 Hz, anche la sezione audio è curatissima grazie alla presenza di Hi-Res audio. Basteranno 2 minuti davanti ad un titolo tripla A con RTX On per capire che il fotorealismo è quello che cambia il modo di vivere i giochi del futuro.

Per accedere nel modo migliore ai titoli AAA è consigliato munirsi di una scheda grafica GeForce RTX di NVIDIA che con gli RT Core e i Tensor Core riescono a gestire alla grande questo carico di lavoro importantissimo, il tutto ovviamente senza perdere troppi fps e sfruttare tutti gli Hz del proprio display gaming grazie al DLSS e alla tecnologia Reflex. Tutta questa potenza hardware va anche tenuta a bada ed è per questo che è importante puntare ad un notebook gaming come Stealth GS66 che con il suo complesso sistema di dissipazione Cooler Boost Trinity+ è capace di generare tantissimi fps senza avere drop di prestazioni.

Streaming e video editing senza compromessi con MSI Leopard GP66 e GP76

Come detto in apertura, non c’è bisogno di un notebook particolarmente potente se si deve solo guardare una diretta streaming, un video su YouTube o un film su Netflix. Ciò che però molti non immaginano è quanta potenza serve per la realizzazione anche di un semplice video da content creator. I creatori di contenuti sono molteplici, si passa dal professionista del settore 3D, animatori, grafici, dallo youtuber fino allo Streamer di Twitch, senza dimenticare chi lavora con immagini in 2D o chi esprime le proprie idee attraverso la musica o un podcast.

Un notebook come questo MSI Leopard GP66 sa il fatto suo con il processore Intel Core i7 11800H ad alto TDP assolutamente in grado di gestire tutti i programmi di editing più pesanti anche se è la scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA a dare un grande contributo con RT Core e Tensor Core in combinazione al taglio di 8 GB GDDR6 RAM dedicata molto veloce. Gli RT Core di seconda generazione sono il massimo per tutti i lavori dove il tempo di rendering è fondamentale ma non solo, possono occuparsi anche di elaborazioni in tempo reale e di gestire tutti i calcoli in ray tracing, una delle operazioni più complesse da gestire per chi crea in 3D. I Tensor Core di terza generazione sono in grado di accelerare in maniera intelligente parecchie operazioni, per maniera intelligente si intende proprio AI, Intelligenza Artificiale che si occupa delle operazioni di calcoli in 3D, dei video e anche del campo audio. Stessa cosa vale anche per Leopard GP76 con display più grande.

I creator video potranno sfruttare Leopard GP66 per massimizzare Adobe Premiere Pro e After Effects con il rendering CUDA che velocizza di tantissimo l’esportazione dei video e la gestione degli effetti. Non dovrebbe essere una novità ma è bene sottolineare che proprio per chi fa animazione 3D, non c’è niente di meglio di una GeForce RTX su un notebook. NVIDIA è leader di questo settore da anni ed ha praticamente qualsiasi tipo di ottimizzazione con tutti i software più diffusi sul mercato come TwinMotion, V-Ray, Unity, Cinema 4D, Arnold, Adobe Designer, Painter e Sampler.

MSI Leopard GP66 oltre alle ottimizzazioni NVIDIA Boadcast può contare di miglioramenti per OBS con la possibilità di fare streaming o registrazioni mentre si gioca senza cali di prestazioni, stessa cosa vale anche per StreamLabs e XSplit. Ci sono inoltre anche plug in basati su AI per mantenere il tracking automatico sul soggetto sempre al centro dell’inquadratura o altri per la riduzione del rumore sia della traccia video che audio. Come non parlare di uno degli effetti preferiti da chi fa streaming, rimozione del background senza green screen o l’effetto sfocato che simula le videocamere di alta qualità con lenti aperte.

AI al servizio dei professionisti con MSI Creator Z16

Il settore dell’intelligenza artificiale è diventato cruciale per un professionista di qualsiasi settore. I modelli di machine learning e deep learning vengono sfruttati anche in ambienti di lavoro impensabili e stanno già facendo la differenza. Per sfruttarli non c’è solo bisogno di potenza ma anche di tecnologie adatte affinché queste enormi mole di dati possano essere elaborate ottimizzando le risorse.

MSI creator Z16 con il suo processore Intel Core i9 11900H supporta le tecnologie Gaussian e Neural Accelerator 3.0, il Deep Learning Boost in grado di accelerare i processi di AI che sono sempre più importanti in termini di potenza di calcolo richiesta. Osservando poco attentamente le capacità dei notebook professionali per creator si potrebbe erroneamente pensare che siano un po’ come le working station, macchine grandi, pesati e non troppo portatili. In realtà grazie all’enorme progresso nel processo produttivo delle GPU e delle CPU, un notebook come il Creator Z16 è allo stesso tempo elegante e potente.

Sotto la scocca nasconde un Core i9 11900H nasconde anche una GeForce RTX 3060 a piena potenza in grado non solo di aiutare tutti i creator ad esprimersi al meglio ma anche di farsi passare più di uno sfizio quando si vogliono distrarre dal lavoro con RTX e DLSS. Ha un display enorme da 16″ QHD+ e 120 Hz con il 100% DCP-P3 e un Delta-E <2, il tutto su un rapporto di forma in 16:10 perfetto per lavorare con tanto spazio a disposizione per le applicazioni più complesse, potendo sempre contare su una densità di pixel adatta a qualsiasi esigenza.

I creator delle immagini come fotografi, artisti digitali o anche Instagrammer potranno utilizzare Adobe Photoshop e Lightroom con filtri neurali come Smart Portrait, la Super Resolution, la Nitidezza Intelligente oppure AI Enhance Details sui file RAW. In Adobe Premiere Pro e After Effects c’è il rendering CUDA velocizza la timeline e del reframing tramite AI. Ma non si parla solo di suite Adobe ma anche di DaVinci Resolve con il color grading accelerato dalla GPU e tante funzioni AI come SpeedWarp per slow motion fluidi e riconoscimento automatico dei volti per il tag.

Puntare ad un notebook MSI con supporto AI e Tensor core non solo rende accessibile tutto l’ecosistema descritto poco su ma non pone limiti a ciò che si può creare con la propria macchina da lavoro. Avere la certezza di poter chiedere sempre quel qualcosa in più al proprio Creator Z16 permette di sperimentare in più settori, permette di creare idee nuove, permette di mixare vari ambiti professionali e generare contenuti inediti pronti al futuro.

MSI crea il Gameverse: la potenza torna in cattedra

La forza bruta è tornata di moda e non lo ha fatto solo grazie ai trend del futuro come quello del Metaverso ma anche come fondamenta del presente e della costruzione delle basi di quel futuro. Tutti i notebook premium di MSI descritti in questo articolo sono in grado di utilizzare pesanti programmi di video editing per creators grazie alla piattaforma Intel, sono in grado di lavorare in 3D grazie alla presenza delle schede grafiche RTX e grazie alla combinazione di CPU e GPU sono in grado di valorizzare il mondo AI grazie al supporto CUDA, Tensor e Neural Acceleator.

Sono dei notebook future proof in grado di garantire prestazioni in gaming assolutamente convincenti sia per i giochi AAA di oggi e sia per quelli di domani. Le serie di MSI come Raider GE, Stealth GS, Leopard GP e Creator Z condividono un design sempre accattivante, roccioso per una tenuta nel tempo invidiabile e senza nessun tipo di rinuncia per quanto riguarda RAM, storage, porte di espansione e connettività.

Gamer, creator, professionista o visionario non importa. Ciò che è il fattore comune di tutti questi scenari di utilizzo è la potenza hardware, da quella non si scappa e finalmente le nuove tematiche che ci accompagneranno per questi hanno evidenziato ancor di più quest’aspetto. L’hardware è ancora tanto importante, lo sarà sempre di più e munirsi di un notebook premium è uno di quei investimenti che rientrano nel giro della prima sessione di gaming o di rendering.

