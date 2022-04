NVIDIA ha annunciato i nuovi titoli che questa settimana si aggiungono al servizio di gioco in streaming GeForce NOW.

L’avventura è protagonista di questo aggiornamento grazie all’aggiunta del popolare gioco di ruolo d’azione gratuito Lost Ark disponibile per lo streaming su quasi tutti i dispositivi con GeForce NOW, tuttavia l’update 2.0.40 include una serie di nuove funzionalità, tra cui il supporto nativo su MacBook, iMac e Mac Mini basati su chip Apple Silicon M1, che permetterà a questi dispositivi Apple di ridurre il consumo energetico e i tempi di avvio delle app.

L’aggiornamento introduce anche una nuova e migliorata grafica per la sovrapposizione delle statistiche di streaming che ora mostrano più informazioni, come gli FTP e gli FPS.

Infine è stato aggiunto un premio per l’abbonamento alla “Heroic Edition” di Guild Wars 2, inoltre le carte regalo dell’abbonamento GeForce NOW ora possono essere riscattate anche per RTX 3080.

GeForce NOW aggiunge altri 14 giochi alla libreria

A seguire l’elenco dei titoli che sono già pronti per essere giocati in streaming questa settimana:

Dune: Spice Wars (nuova release su Steam)

Holomento (nuova release su Steam)

Prehistoric Kingdom (nuova release su Steam e Epic Games Store)

Romans: Age of Caesar (nuova release su Steam)

Sea of Craft (nuova release su Steam)

Trigon: Space Story (nuova release su Steam)

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (nuova release su Steam)

Conan Exiles (Epic Games Store)

Crawl (Steam)

Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Lost Ark (Steam)

SOL CRESTA (Steam)

