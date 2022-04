In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le anticipazioni sui prossimi prodotti che Apple ha in programma di lanciare e nelle scorse ore sono stati Apple Watch e iMac i protagonisti di nuove anticipazioni.

Apple Watch e la connettività satellitare

Prima del lancio di iPhone 13 si è parlato più volte della possibilità che tale smartphone potesse vantare il supporto alla connettività satellitare, funzionalità che alla fine non è stata implementata dal colosso di Cupertino ma che potrebbe arrivare con iPhone 14.

Ebbene, a dire di Mark Gurman di Bloomberg anche la prossima generazione di Apple Watch potrebbe arrivare sul mercato con la possibilità di sfruttare la connettività satellitare.

Apple potrebbe collaborare con Globalstar Inc. per implementare tale funzionalità e a supportare questa ipotesi vi è il raggiungimento di un accordo per l’acquisto di 17 nuovi satelliti proprio da parte di Globalstar con l’obiettivo di aiutare ad alimentare un sistema di “servizi satellitari continui” per un cliente “potenziale”.

Quest’anno gli addetti ai lavori si attendono il lancio di tre Apple Watch, ossia un modello “normale”, uno della serie “SE” e un terzo dedicato agli sport estremi e potrebbe essere proprio quest’ultimo quello (oltre forse a quello base) che farà esordire il supporto alla connettività satellitare.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino ad oggi, il supporto alla connettività satellitare dovrebbe essere limitato ad alcuni Paesi e soltanto ad aree in cui non vi è la normale copertura di rete.

In arrivo l’iMac con M3

E sempre Mark Gurman nelle scorse ore si è soffermato anche su iMac, svelando che il team di Apple sarebbe già al lavoro su una versione animata dal processore M3.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli sulle possibili caratteristiche di tale dispositivo, il cui esordio sul mercato dovrebbe essere in programma per il prossimo anno.

Nel corso del 2022 dovrebbero invece arrivare nuovi modelli di MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini con processore M2, un MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro, un MacBook Pro da 16 pollici con M2 Max e un nuovo Mac Pro con M2 Ultra.