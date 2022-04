Il CEO di Tesla Elon Musk ha deciso di non includere più il caricabatterie mobile nelle sue auto elettriche e di venderli separatamente al prezzo di 400 dollari per la ricarica di livello 2 e a 275 dollari per quella di livello 1.

Il motivo alla base della scelta di Elon Musk è che la società ha riscontrato che il caricabatterie mobile da tenere nel vano bagagli come soluzione di ricarica di backup quando si viaggia è troppo poco utilizzato per essere incluso di serie con ogni auto venduta.

Tesla ora vende separatamente il caricabatterie mobile per le sue auto elettriche

La mossa di Tesla ricorda quella di Apple e Samsung di non includere più un caricabatterie con i nuovi smartphone, ma mentre è probabile che la maggior parte delle persone abbia abbondanza di caricabatterie per smartphone, per il caricabatterie dell’auto elettrica la situazione è diversa.

La scelta della Casa sembra quindi azzardata per quanto fondata, inoltre i caricabatterie mobili di Tesla sono attualmente elencati come “esauriti” sul sito Web della società, quindi per le persone che prendono in consegna nuovi veicoli Tesla senza l’accessorio incluso dovranno trovare un’alternativa.

Tesla specifica che i caricabatterie mobili non sono più inclusi anche se lo erano al momento dell’acquisto del veicolo, a meno che il cliente non abbia già preso in consegna la vettura, ma l’azienda aggiunge che tutte le consegne per le prossime settimane arriveranno con il caricabatterie mobile e che la società ha deciso di ridurne il prezzo di 75 dollari.

Tesla ha quasi raddoppiato le sue entrate nel primo trimestre, nonostante tutto

Secondo quanto riportato da Engadget, Tesla ha quasi raddoppiato le sue entrate nel primo trimestre nonostante i problemi della catena di approvvigionamento a livello di settore, inoltre i ricavi sono saliti a 18,76 miliardi di dollari a fronte dell’aumento dell’inflazione.

Mentre le prospettive ufficiali dell’azienda stimano un aumento del 50% nella produzione di veicoli nel 2022, Elon Musk prevede che l’incremento possa arrivare anche al 60% rispetto allo scorso anno, menzionando anche il prototipo Robotaxi che Tesla sta sviluppando e che potrebbe raggiungere la produzione in serie già nel 2024.

