Voci di corridoio provenienti dalla Corea del Sud suggeriscono che HP si starebbe preparando a lanciare il suo primo notebook pieghevole. Il dispositivo utilizzerebbe pannelli OLED 4K da 17 pollici prodotti da LG Display con una pellicola di poliimmide trasparente fornita da SK IE Technology.

Secondo quanto riportato da The Elec questo presunto notebook pieghevole di HP sarà dotato di un display 4K con risoluzione 3840 x 2160 con un rapporto di aspetto 16:9.

Una volta piegate le metà del display avrebbero una diagonale da circa 11 pollici e una risoluzione di 2160×1920, risultando in un rapporto di aspetto più quadrato di circa 4:3,59.

Per confronto, il notebook pieghevole ZenBook 17 Fold OLED recentemente annunciato da ASUS offre un rapporto di aspetto 4:3 in posizione aperta e 3:2 con il display piegato, mentre la risoluzione a schermo intero è di 2560 x 1920.

Il primo notebook pieghevole di HP potrebbe arrivare quest’anno

Gli smartphone pieghevoli hanno guadagnato un po’ di popolarità negli ultimi due anni, in gran parte per merito della serie Samsung Galaxy Z, ma i notebook pieghevoli stentano a decollare a causa delle prestazioni non sempre all’altezza e dei prezzi esorbitanti, pertanto ci vorrà ancora del tempo prima che prendano piede.

Secondo il rapporto LG Display fornirà a HP circa 10.000 unità dei suoi display OLED pieghevoli a partire dal terzo trimestre di quest’anno, il che fa pensare che HP abbia intenzione di entrare con cautela in questo nuovo fattore di forma. Il rapporto indica che il prodotto verrebbe lanciato entro la fine dell’anno o all’inizio del 2023.

In copertina: HP Elite Dragonfly G3

