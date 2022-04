La famiglia EQ della Casa della stella a tre punte oggi si allarga ancora un po’ con l’arrivo della Mercedes EQS SUV. Si tratta di un’auto elettrica tanto grande quanto esclusiva, che può ospitare a bordo fino a 7 persone e trasportarle da Roma a Milano conservando ancora un bel po’ di autonomia per gironzolare in città.

Fino a 660 km di autonomia, fino a 544 CV di potenza, e prezzi che in Italia viaggiano ben oltre i 100mila euro, anche per la versione meno accessoriata. Ma per saperne di più sulle caratteristiche, sulle peculiarità, sui prezzi e sulla disponibilità di Mercedes EQS SUV, seguiteci.

Il design di Mercedes EQS SUV

Il primo SUV EQS si presenta come un’auto elettrica di lusso, con dimensioni notevoli che permettono di ospitare fino a 6 passeggeri (più il guidatore, s’intende). Misura 5,12 metri di lunghezza, 1,95 metri di larghezza e 1,71 metri di altezza, mentre il passo raggiunge quota 3,21 metri. La capacità del bagagliaio varia a seconda della configurazione scelta. Si va dai 645 – 2.100 litri per la versione a 5 posti, ai 565 – 2.020 litri per quella da 7.

Ma mettendo da parte i numeri, la Mercedes EQS SUV stupisce per lo stile, che ha comunque molto in comune con la berlina EQS. Spicca la calandra nera “black panel”, la linea luminosa di congiunzione dei gruppi ottici Digital Light, le maniglie a filo con la carrozzeria, i grandi cerchi in lega (fino a 22 pollici di diametro) e, per chi le vuole donare un che di aggressivo, c’è pur sempre la possibilità di scegliere il pacchetto AMG Line. Dentro, a parte per qualche piccolo dettaglio, come la terza fila di sedili, questo nuovo SUV elettrico non si discosta dalla berlina, offrendo la medesima eleganza e le medesime soluzioni all’avanguardia che la rendono un vero e proprio salotto tech.

Autonomia, motori e particolarità di Mercedes EQS SUV

Ma anche quello che non si vede di Mercedes EQS SUV è meritevole d’attenzione. A partire dal motore, anzi dai motori visto che Mercedes EQS SUV è disponibile anche in versione bimotore per la variante a trazione integrale. Le potenze variano dai 360 CV della più turistica EQS 450+ fino a toccare i 544 CV della sportiva EQS 580 4MATIC.

Questo SUV di lusso non è solo potente, ma anche capace di garantire un’ottima autonomia. D’altronde i SUV sono fatti apposta per viaggiare (in teoria), ragion per cui garantire un’autonomia, che secondo il ciclo WLTP sta fra i 500 e i 660 km è quantomeno un buon risultato che permette di dormire sonni tranquilli nella maggior parte dei casi (basta tenere in considerazione anche una sola sosta per la ricarica).

Per il resto, c’è da segnalare la presenza delle sospensioni pneumatiche Airmatic che si regolano automaticamente, le quattro ruote sterzanti, l’Energizing Air Control Plus a garanzia di un flusso d’aria sempre pulito, diverse modalità di guida fra cui scegliere (Eco, Comfort, Sport, Individual e Offroad, esclusiva delle versioni 4MATIC) e tanta tecnologia a bordo, chiaramente.

Vale la pena menzionare ad esempio i tanti sistemi ADAS per la sicurezza, ma soprattutto il sistema MBUX Hyperscreen dotato di ben tre schermi (uno per l’infotelematica da 17,7 pollici centrale con al fianco due da 12,3 pollici: uno per la strumentazione e l’altro riservato al passeggero seduto davanti). Per i passeggeri posteriori è possibile eventualmente farsi montare (su richiesta) altri due schermi, tutti interconnessi a garanzia di funzionalità e intrattenimento.

Immagini di Mercedes EQS SUV

Prezzi e disponibilità di Mercedes EQS SUV

Ad oggi Mercedes non ha ancora annunciato i prezzi ufficiali, che tuttavia ci aspettiamo superino di poco quelli per la EQS berlina, che in Italia parte da circa 130.000 euro (nella versione più economica). Mercedes EQS SUV sarà tuttavia ordinabile a partire dalla prossima estate con le consegne previste per i primi 2023, ragion per cui conosceremo a breve anche le informazioni sui prezzi.

