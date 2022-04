Logitech ha presentato oggi un nuovo mouse, un mouse verticale versatile ovviamente senza fili. Si chiama Logitech Lift e, di base, permette di saltare senza sforzo fra un dispositivo e l’altro (fino a un massimo di 3), è dotato di 6 tasti, e c’è sia in versione per destrorsi che per mancini. Ecco tutti i dettagli.

Caratteristiche e peculiarità del mouse verticale Logitech Lift

L’ergonomia e il comfort giocano un ruolo fondamentale nel benessere generale dello spazio di lavoro. Lift nasce dalla nostra filosofia “Feel Better, Do Better”, secondo la quale quando ci sentiamo bene rendiamo anche di più nella nostra quotidianità. Questo nuovo mouse aiuta le persone a lavorare nel massimo comfort per ore, con l’obiettivo di sentirsi meglio alla fine di una lunga giornata alla scrivania.

Le parole di Olessia Hageman, responsabile del settore business Unit Ergo di Logitech, servono per inquadrare quello che è un prodotto abbastanza particolare, soprattutto per i meno avvezzi al settore. Logitech Lift, insomma, è un prodotto ergonomico e pensato per garantire a chi lo utilizza una posizione dell’avanbraccio e del polso il più naturale possibile, grazie al design verticale a 57 gradi che lo caratterizza.

Entra dunque di diritto nella serie Ergo di Logitech, un mouse che risulta soprattutto adatto a chi ha le mani piccole e desidera un prodotto di qualità e funzionale. Logitech Lift vanta infatti oltre ai due pulsanti extra a lato, la SmartWheel magnetica, che permette di scorrere con velocità e precisione i documenti. Mentre la connessione wireless, come anticipato, assicura una connessione stabile e soprattutto multi-dispositivo considerando che è possibile gestire i flussi di lavoro su tre dispositivi differenti grazie al multiOS (non importa che si tratti di smartphone Android, iPad, PC Linux, Chrome OS, Windows o macOS).

Curata anche la costruzione di Logitech Lift, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale visto che gli elementi in plastica sono realizzati con materiale riciclato post-consumo (PCR): nel 70% per la finitura grafica, nel 54% nelle rosa e bianco sporco.

Prezzi e disponibilità del mouse Logitech Lift

Il mouse Logitech Lift è disponibile in tre colorazioni (grafite, bianco sporco e rosa), sia in versione per destrorsi che per mancini. È acquistabile al prezzo di 79,99 euro sul sito web Logitech o presso altri rivenditori, (presto anche su Amazon).

