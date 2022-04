Amazon potrebbe essere la prossima big tech ad abbracciare la realtà virtuale/aumentata, poiché è emerso che la società è in cerca di personale da impiegare nello sviluppo di un dispositivo domestico intelligente completamente nuovo che utilizza in qualche modo la tecnologia “XR”.

Secondo quanto riportato nell’offerta di lavoro individuata da Protocol su Amazonjobs, il colosso dell’e-commerce sarebbe alla ricerca di un ingegnere del software da inserire in un team per lo sviluppo di un nuovo dispositivo XR/AR per la smart home.

Inoltre su Amazonjobs è stata recentemente pubblicata un’altra offerta di lavoro relativa a un Technical Program Manager con esperienza nella creazione di prodotti a carattere altamente tecnologico, ad esempio AI/ML, robotica e giochi, che dovrebbe sviluppare un prototipo di ricerca XR avanzato “completamente nuovo, utile e magico”.

Nuovo visore AR/VR di Amazon?

Molte grandi aziende tecnologiche stanno iniziando a dedicarsi seriamente ai dispositivi AR/VR dopo che Meta ha creato interesse per il metaverso.

Al momento è difficile prevedere cosa abbia esattamente in mente Amazon, tuttavia considerando che l’azienda offre già numerosi dispositivi per la smart home, potrebbe essere in lavorazione un dispositivo indossabile AR o VR orientato alla gestione della domotica, come ad esempio degli occhiali in grado di collegarsi con altri dispositivi abilitati per Amazon Alexa per visualizzare tutto ciò che accade nella smart home.

