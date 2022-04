Sebbene siano stati lanciati in passato alcuni Chromebook con processori AMD Ryzen, la maggior parte utilizza ancora CPU di Intel o MediaTek e nemmeno in occasione del CES 2022 di inizio anno sono arrivate novità da questo punto di vista.

Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare: pare, infatti, che sia in arrivo un nuovo Chromebook con processore AMD di fascia alta, in particolare un dispositivo che potrebbe utilizzare la più recente famiglia di chip Ryzen 5000.

Cosa sappiamo di questo nuovo Chromebook

Lo staff di Chrome Unboxed ha reso noto di avere avuto accesso ad un Chromebook in versione pre-produzione che può contare su un processore Ryzen 7 5800U, 16 GB di RAM e 512 GB memoria di archiviazione.

Purtroppo non vengono fornite informazioni sul produttore (nel video realizzato sono stati nascosti i relativi loghi) mentre i dettagli sulle prestazioni benchmark fanno ben sperare sulle sue potenzialità: il dispositivo in questione, infatti, ha fatto registrare quasi 70.000 punti con Octane, oltre 200 punti con Speedometer e circa 980 punti con MotionMark.

E lo staff di Chrome Unboxed conferma quanto emerge dai dati freddi dei test benchmark, mettendo in risalto come questo nuovo Chromebook si caratterizzi per la reattività e la velocità.

Ricordiamo a tal proposito che il processore AMD Ryzen 7 5800U è una CPU a otto core che è stata rilasciata a gennaio del 2021 ed è stata già utilizzata su numerosi notebook basati su Windows, rappresentando senza dubbio una valida soluzione per garantire anche ai Chromebook di poter contare su un dispositivo performante (aspetto che viene spesso criticato ai device basati sul sistema operativo di Google).

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando questo misterioso Chromebook potrebbe arrivare sul mercato e, soprattutto, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare. La speranza è di saperne presto di più e il Google I/O 2022 del prossimo mese potrebbe essere l’occasione giusta.

Leggi anche: i migliori Chromebook del mese