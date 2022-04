YouTube punta ad arricchire le funzionalità a disposizione dei creator della piattaforma offrendo nuove funzionalità legate alla creazione degli Shorts. La piattaforma social di Google intende arricchire gli strumenti per i suoi utenti che avranno la possibilità di creare dei brevi remix di altri contenuti. La nuova funzionalità arriverà prima su iOS e successivamente su Android. Con questi nuovi strumenti, YouTube rinnova la sua sfida a TikTok, vero e proprio punto di riferimento del web per la creazione di contenuti video di breve durata. Ecco i dettagli sulle novità annunciate da YouTube:

I creator di YouTube potranno dar vita a brevi remix di video e Shorts

Per il prossimo futuro, i creatori di contenuti su YouTube potranno contare su nuovi strumenti per la creazione di Shorts sempre più completi e coinvolgenti. L’obiettivo dichiarato di YouTube è quello di sfidare in modo diretto TikTok che, da tempo, offre ai suoi utenti la possibilità di accedere a tool completi ed in grado di creare contenuti sempre più articolati, anche dando vita a remix di altri video.

Con la nuova funzione in arrivo, YouTube permetterà ai creator di incorporare segmenti di altri video o Shorts sulla piattaforma all’interno dei propri Shorts. In questo modo, sarà possibile dar vita a veri e propri remix sempre più completi, creando contenuti coinvolgenti ed in grado di arricchire quanto già realizzato da altri utenti della piattaforma dedicata ai video di Google.

Il nuovo sistema sviluppato da YouTube è un’evoluzione della funzione che consente di creare dei remix degli audio, estratti da altri video o da altri Shorts portati sulla piattaforma. Da notare che tutti i contenuti saranno automaticamente compatibili con questa funzionalità. I singoli creator potranno, però, disattivare la possibilità per gli altri utenti di estrarre clip dei propri contenuti video per dar vita a dei remix da utilizzare in Shorts. La disattivazione di questa funzione potrà avvenire tramite YouTube Studio.

La piattaforma ha già specificato, inoltre, che i contenuti con musica coperta da copyright non saranno compatibili con i remix. Contestualmente, invece, tutti gli Shorts pubblicati su YouTube saranno già parte del sistema di remix e non potranno essere esclusi a differenza di quanto avviene su TikTok dove gli utenti hanno un maggiore controllo sulla possibilità di condivisione dei propri contenuti. Su YouTube, i creator potranno eliminare il contenuto remixato.

I contenuti frutto di un remix realizzato con contenuti (video o altri Shorts) di altri canali saranno caratterizzati da un link al video originale. Il sistema sviluppato dalla piattaforma punta a mettere a disposizione degli utenti un catalogo enorme di video da utilizzare per creare remix e, quindi, arricchire il più possibile la sezione Shorts su cui YouTube conta tantissimo per il suo futuro.

Una distribuzione graduale

La funzione Remix di YouTube sarà disponibile già nelle prossime settimane su dispositivi iOS su scala globale. Successivamente, è previsto l’arrivo anche su dispositivi Android. In futuro, inoltre, saranno supportati anche tablet ed i sistemi operativi desktop permettendo ai creator di realizzare in modo ancora più semplice e completo gli Shorts da pubblicare con il proprio account.

Da notare, inoltre, che, in una fase iniziale, i contenuti creati con un remix di altri video o Shorts saranno visibili esclusivamente via app per smartphone. In un secondo momento, invece, questi contenuti saranno accessibili anche su altre piattaforme, senza alcuna limitazione per gli utenti. Il lancio dei remix è globale e anche in Italia sarà, quindi, possibile sfruttare a breve questa funzionalità.

