Si vocifera che Apple Car possa arrivare con un sistema operativo tutto suo, una sorta di carOS in pieno stile Tesla per intenderci. L’ipotesi arriva da un rapporto di Digitimes secondo cui la casa di Cupertino pare stia lavorando a un nuovo sistema integrato e tuttofare, completamente dedicato alla sua già chiacchierata auto elettrica.

Apple verso carOS? L’ipotesi del sistema operativo integrato per Apple Car

L’ipotesi di “carOS” non è poi così inverosimile, visto e considerato quanto già abbiamo visto con Tesla, ma anche con Google che negli ultimi mesi si sta dando da fare per realizzare un sistema operativo completamente dedicato alle auto e, più in generale, ai veicoli.

Non accenniamo ad Android Auto, che è una semplice piattaforma di mirroring, cioè che necessita di uno smartphone associato per funzionare, ma ad Android Automotive, la sua più naturale evoluzione, che funge (da Polestar 2) e fungerà un po’ da base per i sistemi dei diversi costruttori auto.

Queste premesse bastano per dare quantomeno un contorno di verosimiglianza all’ipotesi in questione, quella secondo cui Apple pare stia pensando a un sistema operativo (carOS?) proprio per la sua futura Apple Car.

Un sistema operativo che permetta di controllare non soltanto l’intrattenimento a bordo, ma che sia completamente integrato con l’auto, che consenta cioè di gestire sostanzialmente qualsiasi aspetto del veicolo, dalla navigazione al livello di intervento degli ADAS, passando per la musica, l’aria condizionata e così via.

A margine di ciò, la fonte riporta notizia di alcuni sviluppi relativi al fatto che Apple sia in contatto con una compagnia coreana per lavorare a dei sensori di guida autonoma che saranno parte della DCU (acronimo di Domain Control Unit), quella sorta di centro di controllo che serve a gestire l’auto.

Per il momento non sappiamo di più, e d’altronde se dovessero rivelarsi reali le ipotesi, comunque rosee, che prevedevano tempo fa una produzione di massa di Apple Car per il 2025, bisognerà pazientare ancora un po’ per eventuali sviluppi.

In copertina un’immagine del sistema di infotelematica Tesla

