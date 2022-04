Si chiama Microsoft Surface Laptop Go 2 ed è l’attesa nuova generazione di questa serie di notebook che il colosso di Redmond dovrebbe presto lanciare sul mercato.

Il dispositivo in questione, che dovrebbe avere nome in codice “Zuma“, probabilmente farà il suo esordio intorno alla metà del 2022 e dovrebbe essere proposto da Microsoft come una soluzione ideale per gli studenti alla ricerca di un modello premium e dotato di un design decisamente curato.

Le probabili principali caratteristiche di Microsoft Surface Laptop Go 2

In attesa della presentazione ufficiale di Microsoft Surface Laptop Go 2, è possibile iniziare ad abbozzare una probabile scheda tecnica di questo device grazie alle tante indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda il processore, il colosso di Redmond dovrebbe puntare su una CPU Intel Core i5 di 11esima generazione (il modello precedente è animato da un chip Intel Core i5 di decima generazione) e offrire agli utenti varie possibilità di scelta per la configurazione della memoria: il modello base dovrebbe vantare 4 GB di RAM e 64 GB di storage (di tipo eMMC) ma ci dovrebbero essere anche versioni con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage (di tipo SSD).

Passando al design, Microsoft non dovrebbe apportare rivoluzioni e ciò significa che Microsoft Surface Laptop Go 2 dovrebbe avere uno schermo da 12,4 pollici e un aspetto molto simile a quello del suo predecessore per quanto riguarda scocca, materiali e porte incluse.

Non è chiaro se il nuovo dispositivo potrà contare su una tastiera retroilluminata, mettendo così fine alle critiche sollevate per il suo predecessore mentre le colorazioni disponibili dovrebbero essere almeno quattro (ossia Sage, Platinum, Ice Blue e Sandstone).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore statunitense per scoprire quando Microsoft Surface Laptop Go 2 sarà lanciato, in quali mercati sarà disponibile e, soprattutto, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

