Qualche ora fa Apple ha svelato la nuova versione di iMovie, l’applicazione di casa Cupertino che permette di modificare, montare e personalizzare in vario modo i video, sia su iPhone che su iPad.

La nuova versione, iMovie 3.0, introduce alcune nuove funzioni alle tante già presenti. Entrano così in famiglia Storyboard e Filmato magico, due funzionalità fondamentalmente opposte per potenzialità e obiettivi, di cui vi spieghiamo comunque tutto qui sotto.

Raccontare una storia con Storyboard

Partiamo da Storyboard, la nuova funzione di iMovie 3.0 che Apple dedica a chi intende raccontare delle storie coi filmati. Si tratta di una funzione pensata per chi è agli inizi, per muovere i primi passi nell’editing video.

Ci sono 20 storyboard diverse fra cui scegliere e da cui partire, storyboard che spaziano dai tutorial di cucina, ai notiziari passando per il format delle recensioni di prodotti o a quello delle domande e risposte. Ognuna di queste, comunque, include dei segnaposto con miniature illustrative, dei messaggi con domande e suggerimenti e un elenco di scene con cui sono organizzati gli stessi, ordini che variano a seconda della narrativa e del formato scelto, per l’appunto, in ogni caso riordinabili ed eliminabili a discrezione dell’utente.

Insomma, si tratta di un bel pacchetto di strumenti con cui gli utenti possono prendere spunto per organizzare i propri video dimodoché le storie che si desidera raccontare risultino più godibili, scegliendo le storyboard adatte e seguendo le indicazioni fornite da iMovie 3.0.

C’è ovviamente spazio per la sperimentazione: ci sono opzioni, titoli, font, filtri, palette di colori, tracce musicali tagliate appositamente per adattarsi alla lunghezza del progetto, e altre opzioni con cui personalizzare il tutto. E una volta terminato il lavoro, i video creati con Storyboard sono pronti per esser condivisi direttamente da iMovie sui social e altrove.

Video a portata di dito con Filmato magico

Se Storyboard risulta una funzione pensata per video più complessi ed elaborati, Filmato magico è praticamente il contrario. Questa nuova funzione di iMovie 3.0 permette in sostanza di creare dei video in un batter d’occhio, dei filmati pronti pressoché subito per essere condivisi sui social.

Intendiamoci, le opzioni di personalizzazione non mancano nemmeno qui. Apple permette infatti di inserire titoli, transizioni e musica, ma in una maniera più semplice e veloce. Basta selezionare un album o un gruppo di foto (perché sì, Filmato magico comprende anche le immagini e gli album fotografici) affinché questa funzione identifichi le parti migliori delle riprese e crei un progetto, che potrà essere poi personalizzato dall’utente con gli stili o eliminando le clip e riordinando il tutto.

Quando e per chi sono disponibili

iMovie 3.0, con le annesse funzioni Storyboard e Filmato magico sono disponibili già da oggi. Per ottenerle basta avere un dispositivo iOS 15.2 o iPad OS 15.2 (o versioni più recenti) e aggiornare l’app dall’App Store.

