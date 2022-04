Precedenti indiscrezioni suggerivano che Apple avesse in programma di rilasciare un nuovo Mac mini di fascia alta per sostituire il modello basato su Intel, ma la presentazione di Mac Studio al keynote di marzo ha catalizzato l’attenzione dei media e dei fan.

Oggi un Mac mini inedito è stato individuato all’interno del codice dell’ultimo firmware di Studio Display, avvalorando le voci emerse lo scorso anno e nei primi mesi del 2022 secondo cui Apple starebbe lavorando a un ‌Mac mini‌ aggiornato.

Individuato un Mac mini inedito nel firmware di Studio Display

Lo sviluppatore Steve Troughton-Smith ha rivelato su Twitter che all’interno di iOS 15.4 per Studio Display ha trovato un riferimento a “Macmini10,1”, un identificatore che non corrisponde a nessun ‌Mac mini‌ esistente, e ritiene probabile che si riferisca all’ID del modello in arrivo.

Questo sarebbe in contrasto con quanto recentemente suggerito dall’affidabile analista Ming-Chi Kuo che dubita che verrà annunciato un nuovo “Mac mini” di fascia alta prima del 2023.

Lo sviluppatore Steve Troughton-Smith ipotizza che Apple potrebbe avere in programma di rilasciare un nuovo ‌Mac mini‌ di fascia bassa per sostituire l’attuale modello M1 con uno dotato di chip M2 e annunciare un modello di fascia alta previsto per il prossimo anno come indicato dall’analista Kuo.

Sembra quindi possibile che un nuovo Mac mini sia in dirittura d’arrivo, nonostante l’annuncio di Mac Studio, e l’occasione potrebbe essere la WWDC del prossimo giugno, in cui Apple a questo punto potrebbe presentare addirittura due Mac diversi.

Potrebbe interessarti: Miniaturizzare un Mac mini M1? Si può fare molto come dimostrano alcuni modder