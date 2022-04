Pochi giorni addietro vi avevamo raccontato dell’ultimo aggiornamento rilasciato da Google per Chrome OS e purtroppo oggi ci tocca riaprire l’argomento, perché proprio dopo l’ultimo update alcuni Chromebook stanno avendo problemi: la webcam risulta inutilizzabile.

Nei giorni scorsi, subito dopo il rilascio del nuovo aggiornamento per Chrome OS da parte della casa di Mountain View, sono iniziate ad arrivare diverse segnalazioni da parte di utenti impossibilitati ad utilizzare la webcam del proprio Chromebook. Il problema in questione non è esattamente nuovo, anzi forma oggetto di ben quattro bug report, il primo dei quali datato 8 febbraio e riferito a Chrome OS 97.

Alla luce di quanto si evince dalle segnalazioni, praticamente tutti i Chromebook affetti dal bug in argomento fanno uso di processori ARM. Da uno dei bug report, pare che la fotocamera del dispositivo, pur aprendosi, non permetta effettivamente di scattare foto: “Indipendentemente dall’applicazione utilizzata, dopo aver installato l’aggiornamento a Chrome OS 99/100, la fotocamera ha smesso di funzionare. Ogni volta che un’app accede alla fotocamera, questa semplicemente non funziona. Invece, l’indicatore luminoso bianco si accende e lampeggia quando il Chromebook emette un suono di click, quasi come uno scatto”.

Allo stato attuale, sono diversi i modelli di Chromebook affetti dalla problematica per i quali sono pervenute delle segnalazioni, eccoli:

La presenza dell’Acer è una stranezza, visto che dispone di un processore Intel Celeron ed è oggetto di una sola segnalazione. Tutti gli altri fanno uso di processori ARM di Qualcomm o MediaTek. Numerose, invece, le segnalazioni su Lenovo Duet 5 Chromebook 5, tra cui anche una persona che ne impiega ben 15 al lavoro e si è ritrovato il problema su tutte le macchine.

Alcuni utenti hanno provato ad installare Chrome OS 101 Beta, ma ciò non ha risolto il bug della fotocamera.

La buona notizia è che Google è a conoscenza del problema e, anzi, sta già lavorando per risolverlo alla svelta. In una risposta ufficiale a questo thread su Reddit si parla di un fix che verrà reso disponibile tramite un aggiornamento dedicato entro la fine della settimana e viene preannunciata una segnalazione del roll out nello stesso thread. Ecco la risposta pubblicata:

«Hello Chromebook Community,

Thank you again for taking time to bring this to our attention and apologize for any inconvenience this may be causing.

Our team anticipates that the fix will be available later this week with a software update and is not related to your device. We will share an update on this thread once the fix has rolled out.

We appreciate your patience as we work on resolving this.

Best, Alisha – On behalf of Chrome OS».