Amazon e Tuodì annunciano che a partire da oggi i clienti Amazon Prime di Roma che acquistano dal negozio Tuodì su Amazon.it potranno approfittare del nuovo servizio Clicca e ritira che consente di prelevare la propria spesa al punto di ritiro di via Torre Spaccata 110, oppure direttamente a casa in giornata.

Una volta che i clienti avranno effettuato l’ordine e selezionato la fascia oraria di ritiro, riceveranno un’e-mail di conferma e una notifica nell’app Amazon con un link per effettuare il “check in”. Arrivando nell’ora prestabilita i clienti potranno parcheggiare in un posto designato, dove un dipendente di Tuodì consegnerà loro l’ordine effettuato, oppure potranno prelevarlo direttamente all’interno del punto di ritiro, a seconda dell’opzione scelta. Gli ordini vengono selezionati a mano dal personale Tuodì preposto e conservati in modo sicuro pronti per il ritiro.

Oltre all’opzione Clicca e ritira è già attivo il servizio di consegna della spesa in giornata con Tuodì. I clienti Amazon Prime, nelle zone coperte dal servizio, possono scegliere tra l’ampia gamma di prodotti disponibile negli store Tuodì e usufruire della consegna in giornata in finestre di un’ora o due ore a scelta.

Per promuovere l’iniziativa Tuodì offre 10 euro di sconto sul primo ordine di almeno 50 euro, inserendo il codice promozionale 10OFFTUODI, inoltre, fino al 30 luglio, il servizio non prevedrà nessun importo minimo d’ordine.