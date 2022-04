Garage è il marchio utilizzato da Microsoft per i suoi progetti sperimentali, programmi in fase di sviluppo che non godono ancora del completo supporto; nella giornata di ieri, attraverso un post sul blog Microsoft, Renee Malone ha affermato che Garage Journal è ora Microsoft Journal, diventando quindi un’app completamente supportata. “Essere un’app Microsoft supportata significa avere un piano. Il team di Journal ascolta il tuo feedback e ha in programma di affrontare le richieste più comuni e un grande arretrato di nuove funzionalità“.

Microsoft Journal è un app del colosso di Redmond per prendere appunti con stilo e penne, simile a molte altre per quel che riguarda le funzioni utilizzabili; secondo Malone l’app offre “una deliziosa esperienza personale per prendere appunti a mano libera che ti consente di prendere appunti e ragionare attraverso l’inchiostro“.

L’applicazione supporta gesti per cancellare, cerchiare e selezionare parole o frasi, l’azienda sottolinea inoltre le funzionalità legate alla modifica dei file PDF, pratica che ammonta al 59% dell’utilizzo del software in questione. I punti forti secondo Microsoft sono:

Splendida tela basata su pagine progettata per la penna

Scopri quanto è semplice catturare i tuoi pensieri con l’inchiostro utilizzando tablet Windows, 2-in-1 e altri dispositivi compatibili con penna e focalizzati sul tocco. Modifica e crea in modo fluido senza cambiare strumento utilizzando gesti guidati dall’intelligenza artificiale come scratchout e lazo istantaneo.

Inchiostro semantico intelligente

Rimani organizzato facendo cose che ti vengono naturali, come sottolineare i titoli, creare elenchi o contrassegnare elementi importanti con stelle. L’intelligenza artificiale di Journal riconosce e utilizza quei gesti in una potente ricerca sfaccettata, modi per filtrare i tuoi contenuti in base all’inchiostro intelligente che Journal rileva, in modo da poter trovare facilmente i tuoi contenuti. Note sulle riunioni

Collega le tue note direttamente alle riunioni con l’integrazione del calendario di Microsoft 365 di Journal, così è facile tenere traccia delle conversazioni e delle decisioni.

Microsoft ci tiene inoltre a sottolineare come, Microsoft Journal, possa contare sull’appoggio dell’intelligenza artificiale integrata, senza bisogno di essere connesso alla rete; sarà dunque in grado di riconoscere le modifiche e i gesti in maniera rapida e senza interruzioni di sorta: “Stiamo entrando in un’era di ragionamento assistito dal computer, in cui l’IA accelera i compiti che le persone svolgono e ci rende tutti più produttivi. Journal mostra quanto può essere potente un’esperienza quando il software anticipa le tue intenzioni. Questo è solo l’inizio.” Oz Solomon, principale responsabile tecnico del progetto, sottolinea inoltre come l’azienda abbia “in programma di soddisfare le richieste più comuni “.

Per farvi un’idea di Microsoft Journal potete dare un’occhiata al video (poco sopra) di presentazione risalente a circa un anno fa, se invece foste interessati a provare l’app, vi basta scaricarla dal Microsoft Store, il programma è compatibile con Windows 10 e Windows 11.

