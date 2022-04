Google Maps per iOS si prepara a implementare un sacco di novità interessanti che arricchiscono l’applicazione di tante nuove funzionalità. Fra le funzioni principali, è necessario citare le informazioni sui pedaggi (costi compresi), i maggiori dettagli per le mappe e una migliore integrazione con iOS e l’assistente vocale Siri. Ma scopriamole tutte in dettaglio

Nei dettagli delle novità di Google Maps per iOS

Quanto costa il pedaggio

La scelta fra un itinerario con strade a pedaggio o meno passa soprattutto per i tempi, e solo in secondo luogo per i costi, di solito. Ma avere l’accesso ai prezzi, direttamente su Google Maps e prima di iniziare la navigazione, concorderete che è una grande e comoda funzione.

Come al solito, si tratta di una novità che per il momento non è ancora presente in Italia, ma che incomincia la sua distribuzione a partire da questo mese, partendo da Stati Uniti, India, Giappone e Indonesia.

Mappe più dettagliate

L’altra novità di Google Maps per iOS annunciata oggi riguarda le mappe, ora più dettagliate. Riguarda per il momento alcune città, di cui ora è possibile vedere le isole pedonali, comprendere meglio la larghezza delle strade, e altri dettagli prima assenti e utili per orientarsi meglio.

Oltre che su iOS e Android, questa novità sarà disponibile nelle prossime settimane in alcuni Paesi anche su Android Auto e Apple CarPlay.

Miglior supporto per iOS, Apple Watch e Siri

L’ultima novità di cui vale la pena parlare riguarda infine l’integrazione con iOS. Ora è possibile accedere a Google Maps dalla schermata iniziale coi nuovi widget che permettono ad esempio di accedere ai viaggi inseriti nella Go Tab e di vedere l’orario di arrivo e l’itinerario suggerito. Rimpicciolito anche il widget di ricerca di Google Maps che permette di cercare fra i luoghi preferiti con un tocco.

Lato Siri, l’assistente vocale migliora il supporto a Google Maps e permette di accedere subito alle informazioni utili pronunciando ad esempio “Ehi Siri, ottieni le indicazioni in Google Maps” o “Ehi Siri, cerca in Google Maps”, integrandosi pertanto con l’app Comandi e Spotlight. Questa novità è in arrivo in estate.

Interessanti novità riguardano anche la navigazione tramite Apple Watch. Google Maps, sarà presto in grado di ottenere indicazioni per la navigazione direttamente dallo smartwatch, senza che sia necessario avviare il tutto da iPhone. Possibile anche aggiungere la scorciatoia “Portami a casa” utile per ricevere le indicazioni stradali per il tragitto per tornare al proprio indirizzo impostato.

