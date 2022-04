Tempo di aggiornamenti di un certo peso per la serie Garmin Fenix 6 e per i Garmin Forerunner 945, 745 e 245. Gli smartwatch/sportwatch del produttore statunitense si svecchiano con i nuovi aggiornamenti che portano sul piatto un sacco di novità, alcune delle quali mutuate dai modelli più recenti (Fenix 7 ad esempio). Vediamo quali sono le novità principali e tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Le novità degli ultimi aggiornamenti di Garmin Fenix 6, Forerunner 945, 745 e 245

Partiamo da Garmin Fenix 6, serie che è stata di recente pensionata dai Fenix 7 ma che rimane ancora una valida scelta per chi vuole risparmiare e godere di un orologio sportivo pregiato con varie funzioni smart. Alcune novità incluse nell’aggiornamento in questione, la versione 20.82 beta pubblica, arrivano proprio da quest’ultima ammiraglia che Garmin ha presentato a inizio anno.

C’è innanzitutto un nuovo profilo sportivo (l’endurance equestre), il tracciamento dei dati della frequenza cardiaca a riposto True-Up che permette di sincronizzare con lo stesso account tutti i dispositivi connessi, ci sono miglioramenti per la rilevazione del sonno, e dell’algoritmo che gestisce la pausa automatica, e soprattutto il supporto per il sistema Connect IQ 5. Per ulteriori dettagli, questo è il link al forum di supporto in cui trovare il changelog completo e le indicazioni per aggiornare.

Anche Garmin Forerunner 945 ha ricevuto un aggiornamento importante in queste ultime ore, uno degli ultimi prima dell’arrivo del nuovo modello che prenderà il suo posto a breve. La famiglia che comprende anche il più economico Forerunner 245 e il più recente Forerunner 945 sta ricevendo le stesse modifiche al rilevamento del sonno, all’allineamento della frequenza cardiaca a riposo e il rilevamento dell’intervallo fra corsa e stasi, funzioni mutuate dai dispositivi più recenti del marchio.

Dunque, ci troviamo di fronte alle novità di cui abbiamo già detto poc’anzi per la serie Fenix 6, ma in questo caso, se 745 e 945 stanno ottenendo anche dei miglioramenti relativi all’interfaccia degli allenamenti guidati della forza, il 245 riceve alcune novità che riguardano solo la UI del profilo pesi.

Anche in questo caso gli aggiornamenti in questione riguardano le versioni beta, di cui è possibile sapere tutte le novità, e scaricare il pacchetto per installarle sui propri smartwatch dai link qui sotto:

