Le OnePlus Bullets Wireless Z2 sono state appena ufficializzate sul mercato indiano. Arrivano lo stesso giorno in cui in Italia si presenta OnePlus 10 Pro, e la nuova colorazione Radiant Silver delle cuffie OnePlus Buds Pro. Ma a differenza di questi ultimi, parliamo di un prodotto molto più economico, che l’azienda cinese dedica più che altro agli sportivi considerando il tipico archetto che unisce i due auricolari, in ogni caso wireless. Ecco tutti i dettagli.

Caratteristiche e dettagli delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z2

Le OnePlus Bullets Wireless Z2 sono delle cuffie wireless in-ear dotate di driver dinamici da 12,4 mm, di un sistema di cancellazione del rumore intelligente per le chiamate e del supporto dei codec audio AAC e SBS.

Presenti un microfono e i controlli fisici del volume sul lato destro dell’archetto. Non manca nemmeno la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, garantita dalla certificazione IP55 che le rende adatte allo sport (qui per saperne di più sulle certificazioni IP).

La batteria delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z2 garantisce 30 ore di autonomia secondo quanto dichiara il produttore, il quale aggiunge che con 10 minuti di ricarica rapida (tramite USB C) si toccano le 20 ore aggiuntive di utilizzo.

Prezzi e disponibilità delle OnePlus Bullets Wireless Z2

Le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z2 sono disponibili in due colorazioni, nera e blu (o Magic Black e Bearm Blue, per dirla alla OnePlus). Come anticipato, sono acquistabili esclusivamente sul mercato indiano, a partire dal 5 aprile, al prezzo di 1999 rupie indiane (2.299 tasse incluse), cioè quasi 24 euro secondo il cambio attuale. Non sappiamo se arriveranno anche in Italia, ma nel caso in cui emergano dettagli a tal proposito, vi terremo aggiornati.

