Pininfarina ha collaborato con Platum per realizzare un nuovo monopattino elettrico che farà da apripista a una serie di prodotti per la mobilità urbana che durante l’anno abbraccerà anche biciclette pieghevoli e tradizionali.

Caratteristiche del monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina

Il nuovo monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina è dotato di una pedana da 83,5 centimetri, un telaio in alluminio leggero e resistente e ruote da 10 pollici con camera d’aria per garantire stabilità e comfort anche su fondi stradali dissestati.

Il veicolo elettrico è alimentato da una batteria in grado di offrire una percorrenza di 40 km e mette a disposizione tre modalità di guida. La modalità eco limita la velocità fino a un massimo di 6 km/h per rispettare le norme di utilizzo in aree pedonali, quella normale permette di raggiungere un massimo di 20 km/h, mentre la modalità sport si spinge oltre fino a raggiungere i 25 km/h, la massima velocità consentita dalla normativa italiana.

Il piccolo display integrato permette di controllare fari e led e offre la possibilità di monitorare la velocità, l’autonomia residua, la distanza percorsa parziale e totale.

Disponibilità e prezzi del monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina

Il monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina è disponibile anche in una versione munita di indicatori di svolta e ha un prezzo di partenza di 599 euro.

Sarà possibile acquistare il monopattino nella versione colorata argento brillante con dettagli turchese sulla pedana dalla fine di marzo sul portale di e-commerce Urbanmobility e in altri negozi. Il monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina sarà acquistabile anche su Amazon.

