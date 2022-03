Gigabyte ha da poco annunciato la nuovissima serie di mini PC BRIX Extreme 2022, che adotta l’ultima CPU Intel Core di 12a generazione, e la nuova serie di schede video GeForce RTX 3090 Ti ufficializzata ieri.

Caratteristiche del mini PC Gigabyte BRIX Extreme 2022

BRIX Extreme 2022 integra quattro uscite display, tra cui HDMI 2.1, USB4, 2.5G Ethernet, oltre all’ultima configurazione Wi-Fi 6E, il mini-PC multitasking più potente con prestazioni in grado di supportare i giochi di ultima generazione e la produttività.

Il design Ethernet 2.5G abbinato alla configurazione WiFi 6E riduce il rischio di disconnessioni aumentando la flessibilità della rete. Supportando un modulo TPM integrato, il nuovo BRIX è in grado di fornire sicurezza a livello hardware e protezione del sistema evitando la fuga di dati dalla decrittazione.

Con le sue dimensioni compatte (44 x 134 x 139 mm), l’ultimo BRIX Extreme offre due tipi di versioni, una versione Slim e una versione Tall. La versione Tall consente di abilitare una capacità di archiviazione aggiuntiva che consente agli utenti di installare un SSD/HDD da 2,5”. Inoltre, il nuovo kit di aggiornamento include un espansore I/O per aggiungere una seconda connessione LAN, una porta di comunicazione RS232 e uno slot M.2 2280. Il kit aumenta enormemente la flessibilità e la funzionalità per adattarsi a varie applicazioni. Combinati con diverse uscite I/O, i sistemi BRIX di dimensioni ridotte offrono possibilità illimitate. In bundle con una staffa VESA, BRIX può essere facilmente montato dietro un monitor, soddisfacendo varie applicazioni in diversi campi dell’industria, del commercio o dell’istruzione.

Questo nuovo mini-PC BRIX eredita anche l’esclusiva tecnologia Ultra Durable di Gigabyte e supera rigorose verifiche che forniscono agli utenti la migliore integrazione di prestazioni, qualità e multifunzionalità massime. Il prodotto sarà disponibile nel secondo trimestre del 2022.

Gigabyte presenta la nuova serie di schede video GeForce RTX 3090 Ti

Gigabyte ha annunciato oggi le ultime e più avanzate schede video della serie GeForce RTX 3090 Ti basate sull’architettura Ampere di NVIDIA: AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G e GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G.

Progettata per i gamer, i creatori di contenuti e i data scientist più esigenti, la scheda grafica GeForce RTX 3090 Ti ha una dotazione record di 10.752 CUDA core e vanta 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP e 320 Tensor-TFLOP di potenza, oltre a 24 GB della più veloce memoria GDDR6X a 21 Gbps, che garantisce 1 TB/s di ampiezza di banda di memoria.

Gigabyte fornisce soluzioni termiche sia di tipo WATERFORCE che WINDFORCE che soddisfano entrambe i vari requisiti e le esigenze delle schede video degli utenti. La scheda grafica AORUS XTREME WATERFORCE è pensata per gli utenti che cercano le migliori prestazioni e un’esperienza d’uso silenziosa in una scheda video raffreddata a liquido.

La scheda video viene fornita con una soluzione di raffreddamento a liquido preinstallata progettata per un funzionamento stabile e ottimale. La GAMING OC, una scheda grafica classica e popolare di Gigabyte, si concentra su prestazioni e stabilità, cosa che la rende adatta per un ampio target di utenti. Le schede di entrambe queste serie possono essere usate per l’IA approfondita e pesanti carichi di sviluppo 3D.

La scheda video AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G è dotata di un radiatore ottimale in alluminio da 360 mm, con superficie e volume di dissipazione aumentati per una maggiore efficienza termica, e tre ventole a doppio cuscinetto a sfera da 120 mm che mantengono la scheda grafica stabile e fresca anche con pesanti overclock.

L’ampia piastra di rame è a contatto diretto con la GPU, la VRAM e altre parti critiche, migliorando in modo efficiente la conduttività del calore. Il robusto tubo FEP riduce al minimo la perdita di liquido e ha un’elevata stabilità termica così come un’elevata tolleranza alla pressione che incrementa notevolmente la durevolezza e il ciclo di vita del prodotto.

La lunghezza del tubo di 460 mm facilita l’installazione del radiatore sui pannelli superiore e frontale del case del PC e i tubi sono posizionati sul retro della scheda, in modo da evitare interferenze con il sistema di raffreddamento della CPU. inoltre, la superficie della scheda grafica è impreziosita visivamente da diverse rifiniture artigianali, texture spazzolate e specchiate, che le conferiscono un aspetto di alta gamma, professionale e lussuoso.

La GeForce RTX™ 3090 Ti GAMING OC 24G è dotata del sistema di raffreddamento WINDFORCE 3X, che prevede tre esclusive ventole a pale a rotazione alternata, camera di vapore, 8 tubi di calore in rame composito, 3D active fan e screen cooling. Queste tecnologie di raffreddamento forniscono una dissipazione del calore ad alta efficienza e mantengono bassa la temperatura della scheda video in ogni momento.

Il doppio interruttore BIOS integrato consente agli utenti di scegliere tra la modalità OC e SILENT in base alle proprie esigenze, senza usare alcun software. Entrambe le modalità offrono le impostazioni ottimali messe a punto da Gigabyte, fornendo una funzionalità pratica e più flessibile.

Le schede video Gigabyte utilizzano un sistema di alimentazione multifase per consentire ai MOSFET di funzionare a temperature più basse, inoltre questo design offre protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET.

Le induttanze e i condensatori certificati Ultra Durable offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema. Il backplate rafforza la struttura generale e previene che il PCB si pieghi o che cadano delle parti. Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche AORUS e GAMING OC sono fornite con una garanzia di 4 anni (tramite registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto).

