Grazie a PayPal è possibile accedere a 3 mesi gratis di Spotify Premium, il servizio di streaming dedicato al mondo della musica e dei podcast, senza pubblicità e con la possibilità di ascoltare qualsiasi brano (anche da dispositivo mobile con skip illimitati. La promozione lanciata da Spotify e PayPal è davvero conveniente e permette agli utenti di attivare un nuovo abbonamento a Spotify Premium con 3 mesi gratuiti semplicemente scegliendo come sistema di pagamento PayPal. Vediamo i dettagli della promozione:

Come avere Spotify Premium gratis con PayPal

Accedere alla promozione è semplicissimo. Basta accedere alla pagina dedicata alla promo dal sito ufficiale di Spotify che potete raggiungere dal link che trovate di seguito. A questo punto, è sufficiente scegliere Inizia la prova gratuita ed effettuare l’accesso con il proprio account Spotify (oppure quello Facebook, Google o Apple). In alternativa, è possibile registrare un nuovo account al servizio optando per Iscriviti a Spotify.

A questo punto, come sistema di pagamento per il proprio abbonamento, è sufficiente scegliere, tra le opzioni disponibili, PayPal. In questo modo, sarà possibile ottenere 3 mesi gratis di Spotify Premium. Al termine del periodo di prova gratuita, invece, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese con pagamento tramite PayPal. In ogni caso, si tratta di un abbonamento senza vincoli.

In qualsiasi momento, infatti, è possibile disattivare il rinnovo automatico (anche durante il periodo di prova) per evitare qualsiasi addebito. Da notare che la promozione lanciata da Spotify e PayPal è attivabile esclusivamente dagli utenti che non hanno ancora provato Spotify Premium, servizio disponibile, di norma, con un mese di prova gratuita prima del rinnovo mensile con addebito di 9,99 euro.

Per tutti i dettagli sui contenuti dell’abbonamento a Spotify Premium e sulla promozione messa a disposizione degli utenti PayPal è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Ottieni 3 mesi gratis di Spotify Premium con PayPal

