Torniamo ad occuparci del primo SUV elettrico di Lotus, veicolo che sarà lanciato ufficialmente domani e che adesso ha anche un nome: sebbene sia stato chiamato fino a questo momento Lotus Type 132, sul mercato arriverà come Eletre.

La casa automobilistica britannica, pertanto, darà seguito alla lunga tradizione dell’azienda di lanciare veicoli con nomi che iniziano con la lettera E.

Cosa sappiamo al momento di Lotus Eletre

Nelle ultime settimane in Rete sono già emersi diversi dettagli sul nuovo veicolo di Lotus ed anche il suo look non è più un segreto: il produttore ha deciso di puntare su un design estremamente elegante e ciò sia per renderlo accattivante alla vista che efficiente per quanto riguarda l’aerodinamica (aspetto particolarmente importante per i veicoli elettrici).

E così tra le caratteristiche estetiche del nuovo SUV elettrico troviamo un parabrezza posteriore fortemente inclinato, una barra luminosa sul retro a tutta larghezza e una plancia interna con un quadro di strumentazione digitale dall’aspetto decisamente futuristico.

Allo stato attuale non si conoscono molti dettagli sul propulsore o sul peso del veicolo ma le aspettative degli addetti ai lavori sono piuttosto elevate. Del resto, il produttore ha già rivelato in precedenza che potrà contare su opzioni di batteria da 90-120 kWh, architettura da 800 volt e la capacità di raggiungere la velocità da 0-100 km/h in meno di tre secondi su alcuni modelli.

Una volta che Lotus Eletre farà il suo debutto ufficiale il 29 marzo, si unirà a Lotus Emira e a Lotus Evija come terzo veicolo della gamma elettrica dell’azienda. Tuttavia, il produttore britannico ha in programma di offrire altri modelli all’interno della piattaforma Eletre, tra cui una coupé a quattro porte (dovrebbe arrivare nel 2023), un crossover più piccolo (dovrebbe arrivare nel 2025) e un’auto sportiva (dovrebbe arrivare nel 2026). Appuntamento a domani per la presentazione ufficiale.

Leggi anche: conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina?