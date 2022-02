Dopo mesi d’indiscrezioni, il primo SUV elettrico di Lotus, noto come Lotus Type 132 ora ha una data di presentazione svelata con un video teaser pieno di suspense. Manca esattamente un mese al debutto di quello che sarà un po’ un veicolo decisamente rivoluzionario per un marchio noto e apprezzato per altro, soprattutto per la sua storia nel motorsport, per le auto sportive e spartane che ancora oggi sono solite battere i cordoli degli autodromi di tutta Italia e non solo.

Ma si sa, senza saltare in sella alle nuove tendenze non si va da nessuna parte, specie in un settore come quello automobilistico in cui l’innovazione corre veloce. Questa nuova Lotus Type 132 è di fatto l’esempio dell’ammodernamento di Lotus che, nel giro di qualche settimana si prepara a lanciare una nuova auto, con motore a batteria, alta e voluminosa, insomma un SUV elettrico che farà storcere il naso agli appassionati più nostalgici ma, lo crediamo bene, conquisterà pure un bel gruzzolo di nuovi utenti intrigati sia dalla storia e ma anche dalle nuove realizzazioni del marchio di Hethel.

Il SUV elettrico Lotus Type 132 al debutto il 29 marzo

Ebbene sì, è proprio il prossimo 29 marzo il giorno in cui il costruttore toglierà i veli a quella che finora conosciamo col nome di Lotus Type 132. Questo primo SUV elettrico, sulla base di quanto emerso negli scorsi mesi dovrebbe essere di grandi dimensioni, intorno ai 5 metri di lunghezza per intenderci, basato sulla piattaforma Premium specifica per veicoli elettrici e, l’elevata potenza e i numeri importanti di cui si vocifera, dovrebbero porla in diretta competizione con auto del calibro di Audi e-tron e Tesla Model Y.

Comunque, per il momento Lotus ha tenuto ben nascosta la maggior parte dei dettagli, comprese le immagini sul design, di cui si può intravedere qualcosa proprio nel video che ne annuncia il debutto il prossimo 29 marzo, pubblicato nelle scorse ore.

