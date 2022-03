Oggi Apple ha iniziato i rilevamenti nelle zone di Londra, Manchester e Birmingham che non sono aperte al traffico come parte di un progetto per migliorare l’accuratezza delle mappe di Apple Maps e la sua funzione Look Around, che consente agli utenti dell’app di ottenere una vista a 360° di un’area urbana, in modo simile a Street View di Google Maps.

Come riportato da Bloomberg, il colosso di Redmond impiegherà dei pedoni muniti di un apposito zaino dotato di telecamere e sensori per raccogliere dati cartografici in oltre 85 città e distretti specifici nelle aree del Berkshire, Greater London, Greater Manchester, Staffordshire e West Midlands.

Apple Maps mappa le aree non transitabili in oltre 85 città e distretti UK

Grazie al lavoro dei pedoni, Apple raccoglierà anche dati relativi ad aree come parchi, piazze cittadine, stazioni di transito e strade non accessibili con le apposite auto equipaggiate con la strumentazione per i rilevamenti.

In questo modo i nuovi rilevamenti offrono l’opportunità di mappare nuove località, oltre ad aggiornare i dati precedentemente raccolti, nel tentativo di mantenere la mappa il più accurata possibile.

Apple ha affermato che i suoi sforzi di raccolta dei dati continueranno a essere rispettosi della privacy delle persone, censurando volti e targhe dalle immagini visibili su Look Around, oltre a permettere una censura aggiuntiva su richiesta individuale. I sondaggi iniziati oggi dureranno fino al 20 maggio.

