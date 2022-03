Durante la settimana, Xiaomi ha annunciato tre nuovi prodotti del proprio brand MIJIA che propone soluzioni pensate per la smart home.

I prodotti per la smart home in questione sono una lavatrice, una stampante multifunzione a getto d’inchiostro e un robot aspirapolvere economico. Andiamo a scoprire insieme le specifiche e i prezzi dei tre prodotti.

MIJIA Drum Washing Machine 10kg

La nuova Drum Washing Machine 10kg è, manco a dirlo, una lavatrice che, a detta di Xiaomi, si integra perfettamente nella smart home.

Per quanto concerne le capacità di lavaggio, la lavatrice può effettuare una sterilizzazione profonda che permette di uccidere il 99,99% dei batteri e il 99,99% degli acari. È, inoltre, dotata di una particolare guarnizione a prova di microbi.

Il motore a trasmissione diretta (DD) a 48 poli, offre maggiori precisione, efficienza e durevolezza nel tempo, a differenza di un tradizionale motore a cinghia; garantisce poi un migliore comfort acustico, grazie anche a una modalità di lavaggio a bassa rumorosità.

Tra le altre caratteristiche, rientrano un pulsante di pausa, che permette di interrompere il ciclo di lavaggio in qualsiasi momento per inserire ulteriori panni, e vari chip smart che abilitano i 23 programmi di lavaggio: 16 di questi sono disponibili sulla lavatrice e altri 7 sono raggiungibili tramite l’app Mijia, che permette di personalizzare ulteriormente le impostazioni.

Altre funzionalità smart della Drum Washing Machine 10kg sono la pianificazione del lavaggio e, come dicevamo in apertura, l’integrazione con la smart home: è comandabile tramite assistente vocale, può essere usata in combinata con uno stendibiancheria intelligente, consente l’accensione o lo spegnimento delle luci a fine e inizio ciclo.

La lavatrice riceverà aggiornamenti OTA che potrebbero, eventualmente, dotarla di ulteriori funzionalità e programmi di lavaggio.

MIJIA Inkjet All-in-One Printer

La Inkjet All-in-One Printer è una stampante multi-funzione a getto d’inchiostro, capace di stampare, scannerizzare e fotocopiare, pensata da Xiaomi per utilizzi in ambito familiare o in ufficio.

La stampante, che secondo il brand cinese sarebbe in grado di fornire stampe fotografiche ad alta precisione grazie a 1600 ugelli (che iniettano 4 picolitri di incostro), è dotata di un algoritmo intelligente di miglioramento della qualità, capace, durante le fasi di scansione e fotocopiatura, sia in bianco e nero che a colori, di ripristinare i dettagli per fornire un risultato chiaro e preciso.

Secondo Xiaomi, le quattro cartucce d’inchiostro ad alta qualità, che garantiscono un’autonomia di stampa di 9500 pagine a colori, sono facilmente sostituibili dagli utenti.

Tra gli altri accorgimenti, la stampante ha un design particolare, che riduce al minimo le possibilità che la carta si inceppi nella stampante, ed è dotata di un sistema di pulizia automatica degli ugelli, per prevenirne l’intasamento. Non mancano, inoltre, un meccanismo automatico di rilevamento del livello d’inchiostro e funzionalità di stampa da remoto tramite WeChat.

Inkjet All-in-One Printer è dotata di una porta USB ma può anche essere sfruttata via wireless tramite l’applicazione Xiaomi Carefree Connect disponibile per Android, iOS, Windows, Linux e macOS.

MIJIA Robot Vacum Cleaner 3C

Il Vacuum Cleaner 3C è un robot aspirapolvere dotato di una potenza di aspirazione massima di 4000 Pa, settabile su quattro velocità; è inoltre capace di effettuare mappature precise degli ambienti grazie alla tecnologia LDS (Laser Direct Structuring), con il laser che è posto sulla parte superiore del dispositivo, e a vari sensori che gli consentono una visibilità a 360°.

Il robot, oltre alla classica aspirazione, ha anche la funzione di lavaggio, con acqua e polvere alloggiati separatamente: un sistema di controllo intelligente dell’acqua fa sì che questa venga distribuita in modo accurato e uniforme.

Il robot, che segue percorsi di pulizia che imitano i percorsi che seguirebbero gli esseri umani, è controllabile tramite l’applicazione Mijia o tramite Xiao AI, l’assistente vocale sviluppato da Xiaomi.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti per la smart home di Xiaomi

Questi tre nuovi prodotti sono al momento destinati al mercato cinese e Xiaomi non ha fornito indicazioni sull’eventuale disponibilità in altri mercati.

MIJIA Drum Washing Machine è disponibile al pre-ordine al prezzo di 1479 yuan (circa 212€ al cambio) fino al 30 aprile. Terminato questo periodo, il prezzo salirà a 1699 yuan (circa 243€).

è disponibile al pre-ordine al prezzo di (circa 212€ al cambio) fino al 30 aprile. Terminato questo periodo, il prezzo salirà a (circa 243€). MIJIA Inkjet All-in-One Printer è già in vendita in Cina al prezzo di 1199 yuan (circa 172€ al cambio).

è già in vendita in Cina al prezzo di (circa 172€ al cambio). MIJIA Robot Vacuum Cleaner 3C è disponibile al pre-ordine al prezzo di 1199 yuan (circa 172€ al cambio) fino al 30 aprile. Terminato questo periodo, il prezzo salirà a 12299 yuan (circa 186€).

