Zoom è costantemente alla ricerca di nuovi modi per connettersi con gli altri e in questi giorni la piattaforma ha annunciato una nuova funzionalità che ha l’obiettivo di alleggerire le riunioni a casa, in ufficio o in classe.

L’azienda ha introdotto degli avatar 3D che sostituiscono la testa dei partecipanti con un personaggio animale che imita le espressioni facciali dell’utente come l’Animoji di Apple.

Zoom lancia gli avatar degli animali per rallegrare le riunioni

Disponibili per Zoom Meeting e Zoom Webinar, gli avatar sostituiscono il volto dell’utente con un animale virtuale che rispecchia i movimenti della testa e le sue espressioni facciali. Attualmente si può scegliere solo personaggi come gatti, cani e volpi, ma Zoom ha intenzione di aggiungere più avatar in futuro.

La società spiega che gli avatar permettono di evitare di mostrare il proprio volto senza rimuovere le espressioni facciali, il che potrebbe essere utile ad esempio per insegnanti e pediatri che vogliono sollevare l’umore dei bambini, ma anche per alleviare un noioso seminario d’affari. Zoom ha specificato che la funzionalità non utilizza il riconoscimento facciale e quindi non identifica l’utente.

Ecco come abilitare gli avatar su Zoom

La funzione Avatar è disponibile su dispositivi desktop Windows e macOS, nonché su dispositivi mobili iOS. Per abilitare gli avatar il proprio client desktop Zoom o l’app mobile deve essere aggiornato alla versione 5.10.0 o successiva, inoltre la funzione deve essere abilitata da un proprietario o amministratore dell’account.

Ecco come abilitare e scegliere il proprio avatar:

Assicurarsi che la propria webcam sia accesa con video abilitato. Nella barra degli strumenti della riunione aprire le opzioni video selezionando il menu “Interrompi video”. Selezionare l’opzione “Scegli sfondo virtuale” o “Scegli filtro video”. Andare alla scheda Avatar e scegliere quello preferito

Per cambiare il proprio personaggio basta visitare la scheda Avatar e selezionane uno nuovo, mentre per rimuovere il filtro è sufficiente selezionare “Nessuno” nella scheda Avatar.

Durante una riunione i partecipanti possono tuttavia cliccare su “Disattiva avatar” dal riquadro video di visualizzazione personale, oppure nel menu “Interrompi video”.

