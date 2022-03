Samsung rinnova la sua gamma di Chromebook annunciando ufficialmente il debutto del nuovo Galaxy Chromebook 2 360. Si tratta della nuova proposta della casa coreana per il segmento di mercato dei dispositivi Chrome OS che continua a registrare tante novità in questi ultimi mesi. Con il nuovo Galaxy Chromebook 2 360, inoltre, Samsung va ad espandere la sua gamma di notebook con una soluzione flessibile.

Il progetto è un convertibile a 360° che include anche il supporto alla connettività 4G LTE. Il debutto del nuovo Chromebook 2 360 è avvenuto in occasione dell’evento BETT 2022, dedicato al mondo dell’istruzione digitale ed in corso di svolgimento a Londra. Ecco tutte le specifiche ed i prezzi del nuovo Chromebook di casa Samsung.

Samsung svela ufficialmente il nuovo Galaxy Chromebook 2 360

Il nuovo Samsung Galaxy Chromebook 2 360 presenta un display TFT da 12,4 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e luminosità di 350 nits oltre che con supporto touch. A gestire il funzionamento del nuovo Chromebook troviamo il processore Intel Celeron N4500. Si tratta di una piattaforma Jasper Lake presentata lo scorso anno da Intel e caratterizzata da un processo produttivo a 10 nm. Il chip integra una CPU Dual-Core con frequenza base di 1,1 GHz e frequenza turbo i 2,8 GHz. Il TPD è di 6 W ed è presente una GPU integrata Intel UHD Graphics.

Il processore del nuovo Galaxy Chromebook 2 360 è supportato da 4 GB di memoria RAM LPDDR4x e da 64/128 GB di storage eMMC. A completare la scheda tecnica c’è una batteria da 45.5 Wh (Samsung dichiara un’autonomia di 10 ore), una fotocamera frontale da 1 Megapixel, due speaker da 1.5 W ciascuno, il chip di sicurezza Google H1 ed il supporto Wi-Fi 6. La variante da 128 GB di storage del Chromebook di Samsung potrà contare anche sul supporto LTE. Per quanto riguarda la dotazione di porte, invece, il nuovo Galaxy Chromebook 2 360 include due USB-C, una USB 3.2 ed uno slot per microSD.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Chromebook 2 360 sarà disponibile già a partire dal mese di aprile. Per il momento, il nuovo dispositivo è stato ufficializzato nel Regno Unito, dove le vendite partiranno ufficialmente il 15 aprile. Nel corso delle prossime settimane, però, potrebbe esserci anche il debutto in UE e, in particolare, in Italia. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il modello base (4/64 GB, solo Wi-Fi) arriva sul mercato con un prezzo consigliato di 419 sterline.

La variante top con 4/128 GB e supporto LTE sarà disponibile a 499 sterline. Entrambe le varianti saranno ordinabili solo in versione Silver. Da notare che, nel Regno Unito, Samsung offre anche una serie di bonus aggiuntivi per gli acquirenti del nuovo Chromebook che potranno ottenere 100 GB gratis su Google One per 12 mesi oltre a 3 mesi di YouTube Premium.

