Lo store di Acer Italia lancia una nuova serie di promozioni con svariati prodotti in sconto. Fino al prossimo 3 aprile, infatti, sarà possibile ottenere uno sconto da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro su tanti prodotti presenti sullo store, dai notebook ai Chromebook fino ad arrivare ai monitor per PC. Da notare, inoltre, che per chi acquista un computer dallo store ci sarà anche la possibilità di ottenere uno sconto del 50% su diversi accessori proposti in offerta. Ecco le migliori promozioni lanciate oggi da Acer:

Tante offerte sullo store di Acer con sconti fino a 500 euro

La nuova ondata di offerte dello store ufficiale Acer mette a disposizione un gran numero di prodotti a prezzo scontato. In particolare, è disponibile una selezione di prodotti con uno sconto di 500 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta delle offerte caratterizzate dallo sconto più corposo che può tradursi nella possibilità di poter portare a casa dei veri e propri affari.

Tra i prodotti con sconto di 500 euro troviamo alcuni notebook da gaming come il Predator Triton 300 con Intel Core i7-11800H e RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata che viene proposto a 1.499 euro oppure lo stesso modello con RTX 3070 acquistabile al prezzo di 1.899 euro. In sconto c’è anche l’Acer Nitro 5 con Ryzen 7 5800H e RTX 3080, acquistabile al prezzo di 1.999 euro.

Tra i prodotti in offerta con 300 euro di sconto troviamo vari notebook tra cui l’Acer Aspire 7 con Ryzen 5700U e RTX 3050Ti disponibile a 999 euro. C’è anche l’Acer Swift 5 con Core i7 -1165G7, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD acquistabile a 899 euro. Scorrendo la lista dei prodotti in offerta troviamo, con 200 euro di sconto il Predator Helios 300 con Core i7-11800H e RTX 3060 a 1.699 euro. Lo store Acer propone anche una selezione di prodotti con sconto di 100 euro o 50 euro.

Per scoprire tutti i prodotti da acquistare con prezzo scontato dall’Acer Store è possibile consultare la pagina ufficiale della nuova campagna promozionale. In alternativa, potete fare riferimento ai link qui di sotto per accedere ai prodotti delle diverse fasce di sconto previste:

Tutte le offerte dell’Acer Store linkate in precedenza termineranno il prossimo 3 aprile (o in caso di esaurimento scorte). Lo sconto sul prezzo indicato viene applicato una volta che il prodotto scelto è stato aggiunto al carrello. Da notare, inoltre, che è possibile beneficiare della consegna gratuita in un massimo di 4 giorni lavorativi. Per il pagamento, invece, è possibile ricorrere ad una qualsiasi carta di pagamento oppure al proprio account PayPal. Da notare che è anche possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi con Klarna.