In occasione della Game Development Conference tenuta in queste ore, NVIDIA ha annunciato nuove funzionalità NVIDIA Omniverse in arrivo per gli sviluppatori di giochi. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire una serie di strumenti in grado di semplificare l’attività di sviluppo, anche nelle condizioni più complesse e per i lavori più articolati. Le nuove funzionalità NVIDIA Omniverse integrano tecnologie di Intelligenza Artificiale, strettamente collegate alle recenti novità svelate da NVIDIA sul tema, e puntano a velocizzare la creazione di flussi di lavoro di sviluppo.

Contestualmente, l’azienda ha rinnovato la sua gamma di GPU RTX per creator con tante nuove opzioni da sfruttare per lo sviluppo e la creazione di contenuti. Per gli utenti RTX c’è ora anche la possibilità di accedere al nuovo servizio Omniverse Nucleus Cloud. Si tratta di un servizio, accessibile tramite abbonamento, che consente l’accesso via cloud all’intera piattaforma Omniverse da qualsiasi luogo. Ecco tutti i dettagli sulle novità annunciate da NVIDIA:

NVIDIA Omniverse per gli sviluppatori: strumenti avanzati per la creazione dei giochi

Le nuove funzionalità NVIDIA Omniverse per gli sviluppatori puntano a semplificare l’implementazione dell’IA da parte degli sviluppatori all’interno dei giochi, con un particolare riferimento ai processi di animazione delle espressioni facciali dei personaggi. I nuovi strumenti, inoltre, vengono mirano anche a semplificare, accelerare e migliorare i flussi di sviluppo, semplificando la condivisione delle risorse e l’ordinamento delle librerie.

Tra le novità che NVIDIA mette a disposizione degli sviluppatori partner troviamo aggiornamenti dedicati a Omniverse Audio2Face, Omniverse Nucleus Cloud e Omniverse DeepSearch. Viene anche introdotto Unreal Engine 5 Omniverse Connector. Il pacchetto di soluzioni Omniverse permette agli sviluppatori di affrontare al meglio le sfide rappresentate dalla creazione di giochi sempre più articolati e complessi che necessitano di librerie di contenuti 3D enormi.

La possibilità di migliorare la condivisione e la gestione delle risorse all’interno del team, sottolinea NVIDIA, rappresenta un ulteriore elemento centrale delle soluzioni NVIDIA Omniverse e dei nuovi strumenti che vanno ad integrare le soluzioni già a disposizione degli sviluppatori. Sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale è possibile affrontare sfide complesse come la realizzazione di sistemi di illuminazione ad alto realismo.

Frank DeLise, vicepresidente della divisione Omniverse di NVIDIA, sottolinea: “Omniverse fornisce potenti strumenti di sviluppo per chi vuole fare business in questo settore al giorno d’oggi. La capacità di questo sistema di unificare artisti, strumenti e applicazioni in un’unica piattaforma può essere d’esempio per le organizzazioni di sviluppatori di tutto il mondo”.

Cos’è NVIDIA Omniverse e in che modo aiuta gli sviluppatori di giochi

Si tratta di una piattaforma aperta multi-GPU in grado di garantire la collaborazione per la progettazione 3D e la simulazione in tempo reale. Per accedere a NVIDIA Omniverse è possibile utilizzare un qualsiasi dispositivo NVIDIA RTX. Gli sviluppatori possono utilizzare la piattaforma con un laptop oppure con un sistema di server grazie all’elevata flessibilità e scalabilità della piattaforma.

Gli strumenti forniti da NVIDIA Omniverse mirano a garantire uno snellimento dei flussi di lavoro di produzione 3D. NVIDIA Omniverse si basa su Universal Scene Description della Pixar, una piattaforma open source 3D che è stata ampliata da NVIDIA con l’integrazione di nuovi strumenti e tecnologie oltre che con tutorial ed esempi in grado di semplificare la vita a sviluppatori e designer.

Attualmente, NVIDIA Omniverse integra diversi componenti realizzati per semplificare lo sviluppo di giochi. Tra questi componenti troviamo Omniverse Audio2Face che sfrutta l’IA per generare animazioni facciali di alta qualità a partire da un file audio. C’è poi Omniverse Nucleus Cloud (per ora in accesso anticipato) che punta a semplificare la condivisione delle scene Omniverse tramite un sistema cloud in grado di massimizzare la collaborazione in tempo reale.

Tra gli strumenti presenti sulla piattaforma troviamo anche Omniverse DeepSearch che permette agli sviluppatori di individuare, tramite semplici input, le risorse di cui hanno bisogno all’intero dell’enorme catalogo di contenuti presenti. Con i connettori Omniverse, inoltre, è possibile accedere alla sincronizzazione in tempo reale con strumenti di terze parti per migliorare, ulteriormente, la collaborazione.

Attualmente, NVIDIA Omniverse è disponibile gratuitamente per utenti singoli come creator e sviluppatori freelance mentre le soluzioni Enterprise, che garantiscono l’accesso alla versione completa della piattaforma, partono da 9 mila dollari all’anno garantendo l’accesso completo a team di lavoro anche molto articolati per sfruttare, al massimo, gli strumenti della piattaforma.

Le nuove GPU RTX: sette nuove opzioni per i creator

Tra le novità annunciate da NVIDIA c’è anche una nuova gamma di GPU RTX a disposizione dei creator di tutto il mondo in cerca degli strumenti necessari per accedere all’ecosistema di sviluppo di NVIDIA ed a tutte le altre risorse grafiche necessarie per creare contenuti, sviluppare giochi e altre applicazioni grafiche. La nuova gamma RTX si compone di 7 nuove opzioni a disposizione degli utenti NVIDIA.

C’è una scheda video desktop, la NVIDIA RTX A5500, che integra 10.240 CURA Core, 80 Core RT di seconda generazione 320 Core Tensor di terza generazione e fino a 24 GB di memoria dedicata con una banda di 768 GB/s. NVIDIA ha confermato che la nuova scheda video per sistemi desktop sarà disponibile a partire da questa settimana, con un lancio graduale che coinvolgerà il mercato globale.

A questa soluzione si affiancano altre 6 schede realizzate per laptop. In questo caso, la gamma è molto articolata è parte dalla RTX A5500, la top di gamma di gamma con 7,424 Cura Core e 16 GB di memoria dedicata con banda da 512 GB/s, e arriva fino al modello entry level A500, con 2.048 Cuda Core e 4 GB di memoria dedicata con banda da 112 GB/s. I laptop con le nuove RTX presentate da NVIDIA arriveranno sul mercato nel corso della primavera. Ecco l’elenco completo delle nuove RTX per laptop:

NVIDIA RTX A5500

NVIDIA RTX A4500

NVIDIA RTX A3000 12GB

NVIDIA RTX A2000 8GB

NVIDIA RTX A1000

NVIDIA RTX A500

Omniverse Nucleus Cloud: il servizio per accedere alla piattaforma da qualsiasi luogo

A completare la serie di novità NVIDIA dedicate a sviluppatori e creator c’è il nuovo servizio Omniverse Nucleus Cloud. Il servizio consente l’accesso, via cloud da qualsiasi luogo, a tutto l’ecosistema di soluzioni Omniverse, comprese le ultime novità annunciate in precedenza. Basterà avere a disposizione un dispositivo NVIDIA RTX e attivare l’abbonamento proposto dall’azienda per poter utilizzare le risorse Omniverse senza alcuna limitazione.

Tramite il servizio è possibile sfruttare un ambiente di sviluppo in cloud. Grazie alla funzione Nucleus Cloud, infatti, è possibile accedere ad uno scenario 3D, modificandolo con gli asset disponibili, senza dover scaricare alcun componente sul proprio dispositivo. L’intero sistema viene elaborato da remoto, grazie ai servizi cloud di NVIDIA, e potrà, eventualmente essere scaricato in un secondo momento con la possibilità, inoltre, di accedervi da qualsiasi dispositivo compatibile.

Per il momento, NVIDIA non ha rivelato costi e caratteristiche complete del servizio. È disponibile, per gli utenti con un Developer Account, una versione Early Access a cui farà seguito, una volta completato lo sviluppo, un servizio completo. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno nel corso del prossimo futuro.

Leggi anche: L’intelligenza artificiale può aiutare a usare la fusione nucleare come fonte di energia