Un paio di giorni fa Amazon ha lanciato un gioco di ruolo online progettato per facilitare l’apprendimento di competenze in materia di cloud computing.

L’open world AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner consente agli utenti di creare il proprio avatar che si muove in una città virtuale con la mansione di aiutare i residenti a risolvere i problemi legati alla tecnologia utilizzando soluzioni basate sul cloud.

Gli utenti guadagnano punti per il completamento di simulazioni ed enigmi di Amazon Web Services che sbloccano contenuti come nuovi stili del personaggio, animali domestici, temi e oggetti virtuali come un hoverboard e un salvagente per la piscina.

AWS Cloud Quest facilita l’apprendimento di soluzioni basate sul cloud

Il colosso dell’e-commerce ha affermato che il gioco AWS Cloud Quest è stato lanciato per spiegare i servizi e le categorie principali di AWS, inclusi i servizi di elaborazione, archiviazione, database e sicurezza, nonché per guidare la creazione di soluzioni cloud di base.

Oltre al bizzarro gioco online Amazon ha lanciato altri servizi di formazione sul cloud. AWS offre una gamma di certificazioni per aiutare i dipendenti a far progredire le proprie competenze nell’ambito del cloud. Il video sottostante offre un’anteprima di cosa aspettarsi da AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner.

Potrebbe interessarti: Nel metaverso di Meta ora è più facile controllare chi può avvicinarsi e chi no