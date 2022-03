A febbraio Meta ha introdotto una funzionalità per gestire il confine personale del proprio avatar in Horizon Worlds per contrastare interazioni indesiderate come le molestie.

L’azienda ha fornito a ogni avatar una bolla con un raggio di due piedi virtuali, in modo che nessuno potesse avvicinarsi troppo al proprio spazio personale, ma senza che gli utenti potessero disabilitare la funzionalità.

In risposta al feedback della comunità, Meta sta ora aggiornando lo strumento per offrire alle persone un maggiore controllo su di esso.

Ora ci sono delle opzioni sul confine personale in Horizon Worlds

Secondo quanto riportato sul blog di Oculus ora sono disponibili tre opzioni che consentono di decidere chi può avvicinarsi al proprio avatar. L’app passerà automaticamente alla prima opzione “On per i non amici” che impedisce alle persone che non sono nella propria lista di amici di avvicinarsi al proprio avatar.

La seconda opzione è “On per tutti” dove il limite personale è impostato su circa 4 piedi tra il proprio avatar e tutti gli altri, mentre la terza è “Off” che ripristina lo standard applicato prima dell’introduzione del limite personale e che fornisce un piccolo confine personale per prevenire interazioni indesiderate.

Tuttavia, in alcuni contesti come ad esempio quando due persone si incontrano per la prima volta, il software passerà a un’impostazione più restrittiva per garantire una maggiore sicurezza a tutti.

Queste nuove opzioni renderanno più facile per gli amici darsi il cinque, battere un colpo e scattare selfie mentre si trovano in Horizon Worlds, tuttavia Meta riconosce che probabilmente non esiste una soluzione per aiutare tutte le persone a sentirsi al sicuro nella realtà virtuale.

