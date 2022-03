La data dell’8 marzo 2022 ha fatto da spartiacque per il digitale terrestre nel nostro Paese e tutti coloro che non si erano mossi per tempo stanno ora correndo ai ripari, magari attraverso soluzioni low cost come l’ottimo decoder digitale terrestre DVB-T2 di Nokia che in questo momento si trova in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto.

Questo piccolo dispositivo era arrivato ufficialmente sul mercato italiano nel mese di settembre dello scorso anno insieme alla nuova gamma di prodotti Nokia Smart TV e Nokia Streaming e proprio in questi giorni è tornato più che mai in auge.

Nel momento in cui scriviamo, il decoder digitale terrestre di Nokia viene proposto da Amazon a soli 29,99 euro, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma (assicura un risparmio del 23% rispetto al prezzo precedente di 38,80 euro), inferiore persino a quello che vi avevamo segnalato nell’ambito della promozione di Nokia del mese scorso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon — con tutto quello che ne consegue in termini di garanzia e assistenza — e viene spedito con Prime, pertanto potrebbe arrivare tra le vostre mani in pochissimo tempo. Come si evince dalle immagini, il decoder arriva fornito di tutti gli accessori necessari, ovvero: telecomando, batterie, alimentatore, cavi, manualistica.

Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Nokia Decoder Digitale Terrestre DVB-T/DVB-T2 a 29,99 euro su Amazon.it

