OnePlus sta preparando il palco per lanciare un nuovo paio di cuffie wireless. E no, non stiamo accennando alle già anticipate TWS OnePlus Nord, ma a un modello di tutt’altra salsa, modello che andrebbe a sostituire quello lanciato quasi due anni fa.

Tale continuità è confermata dal nome, OnePlus Bullets Wireless Z2, nome che arriva da un’esclusiva da cui emergono un mucchio di informazioni, e immagini. Ecco tutto.

Le immagini e i dettagli delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z2

Oltre al nome, anche le immagini render emerse confermano la continuità cui accennavamo (quelle che vedete in copertina). Le OnePlus Bullets Wireless Z2 non sarebbero delle TWS, ma un modello di cuffie wireless dotate del classico archetto che le pone subito come modello rivolto agli sportivi. Su tale archetto si posizionano i comandi per gestire il volume, la riproduzione musicale e l’eventuale supporto dell’assistente vocale.

Le cuffie sarebbero delle in-ear con tanto di gommini, ma a parte questi dettagli meramente strutturali i colleghi di MySmartPrice ci anticipano altri dettagli quali la durata della batteria (fino a 30 ore di autonomia con 20 ore di riproduzione in appena 10 minuti di ricarica), la certificazione IP55 contro acqua e polvere e la presenza di driver da 12,45 mm.

Ci aspettiamo di ritrovare le OnePlus Bullets Wireless Z2 quantomeno nelle due colorazioni in cui i render le ritraggono (in blu/viola e in nero) al fianco del lancio globale di OnePlus 10 Pro che dovrebbe tenersi la prossima settimana (fra il 22 e il 24 marzo).

