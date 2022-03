Gli investitori hanno approvato la fusione tra WarnerMedia e Discovery nel corso del weekend, e questo porterà a un conseguenza importante nel mondo dello streaming: i servizi HBO Max e Discovery+ sono destinati a diventare un’unica piattaforma di streaming nel corso dei prossimi mesi.

HBO Max e Discovery+ verso la fusione in un’unica piattaforma streaming

I dettagli non ci sono ancora, ma le conferme sono arrivate: HBO Max e Discovery+ diventeranno un’unica piattaforma streaming. Prima che ciò accada ci sarà probabilmente un periodo intermedio durante il quale potrebbero essere proposti bundle o promozioni per chi si abbona a entrambe, ma le cose non dovrebbero andare troppo per le lunghe. Le tempistiche indicate parlano infatti di mesi, non di anni.

Queste le parole di Gunnar Wiedenfels, attualmente direttore finanziario di Discovery e in futuro CFO di Warner Bros. Discovery dopo la nascita della compagnia:

“Crediamo più nel concetto di un prodotto combinato anziché in un bundle. Riteniamo che l’ampiezza e la profondità di questa offerta di contenuti costituiranno una fenomenale proposta per il consumatore. Il punto è che, per farlo in modo da restituire la migliore esperienza utente possibile, ci vorrà del tempo. Non sarà sufficiente qualche settimana – speriamo non ci vogliano anni, ma diversi mesi, e nel frattempo inizieremo a lavorare su una soluzione provvisoria.”

In Italia qual è la situazione? E cosa succederà? Discovery+ è già presente nel nostro Paese ormai da più di un anno: lanciato nel dicembre 2020, il servizio si concentra su reality, documentari e sport e ha un costo base di 3,99 euro al mese (7,99 con il pacchetto Eurosport), con proposte annuali che consentono di risparmiare sull’abbonamento.

Discorso diverso per HBO Max, che si sta allargando ad altri Paesi europei (il costo mensile è di 8,99 euro in Spagna) ma che in Italia ancora non si è visto. I contenuti targati HBO, tra i più apprezzati a livello di serie TV con produzioni del calibro de Il Trono di Spade, Euphoria, Chernobyl e True Detective (giusto per citarne qualcuna), sono solitamente trasmessi da Sky e NOW: l’accordo è stato rinnovato nel 2019 e proseguirà fino al 2025, e la collaborazione è piuttosto stretta visto che prevede anche varie co-produzioni realizzate con Sky Studios.

Per ora dunque non sappiamo come si evolverà la situazione nel nostro Paese, ma vi terremo sicuramente aggiornati: continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne.

Potrebbe interessarti: Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a marzo? Le novità tra film, serie TV e originals