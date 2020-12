discovery+ arriva in Italia: prezzi e contenuti del nuovo servizio streaming

Nelle scorse ore Discovery ha annunciato il lancio globale di un nuovo servizio streaming del gruppo: stiamo parlando di discovery+, il cui esordio ufficiale è in programma per il 4 gennaio 2021.

A gennaio arriva discovery+

E c’è una buona notizia per gli italiani, in quanto il nuovo servizio arriverà nel nostro Paese in contemporanea con gli Stati Uniti, mettendo così a disposizione degli utenti un’ampia serie di contenuti dedicati all’intrattenimento, incluse produzioni nazionali e internazionali e discovery+ originals.

Ma chi deciderà di abbonarsi a questo nuovo servizio potrà anche accedere ai contenuti sportivi premium offerti da Eurosport, con eventi esclusivi di basket, tennis, sport invernali e le Olimpiadi.

In Italia con il supporto di TIM

Grande soddisfazione per il debutto in Italia di questo nuovo servizio è stata espressa da Alessandro Araimo, Amministratore delegato di Discovery Italia: “Siamo orgogliosi di essere tra i primi Paesi al mondo in cui debutterà discovery+, in contemporanea con il lancio sul mercato statunitense. In questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza in Italia, investito importanti risorse nel sistema produttivo e valorizzato la creatività di migliaia di professionalità che lavorano nel settore dei media“.

Araimo ha anche precisato che ad affiancare Discovery in questa nuova avventura vi sarà TIM, rinforzando così una partnership che va avanti già da alcuni anni.

I contenuti del nuovo servizio streaming

Già dal prossimo anno l’offerta di discovery+ potrà contare su alcuni contenuti molto apprezzati dal pubblico, come i seguenti:

Produzione italiana

Matrimonio a prima vista Italia (la nuova stagione con tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi)

Love Island Italia (la prima edizione italiana di questo format)

Elettra e il resto scompare (la cantante si racconta in 10 puntate)

Nacked Attraction Italia (un single sceglie il partner tra 6 persone completamente nude)

Ti spedisco in convento Italia (5 ragazze tra i 18 e i 23 anni abbandoneranno alcool, fidanzati, social media e smartphone per trascorrere a loro insaputa un periodo chiuse in convento)

Produzione internazionale

90 giorni per innamorarsi ( sarà sempre disponibile il franchise completo)

Queen of Meeth (la vera storia di Lori Arnold, che nel 1984 in Iowa ha dato inizio al commercio illegale di metanfetamina, diventando la regina di un’impresa multimilionaria)

In real life: the Onision Story (approfondimento dedicato alla figura di Greg Jackson)

The Impossible Row (programma che seguirà Colin O’Brady e la sua squadra nel tentativo di realizzare la prima traversata oceanica umana del Canale di Drake)

Sport

tennis (tre tornei del Grande Slam, partendo dagli Australian Open)

ciclismo (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta)

sport invernali

basket

motori

WWE in versione integrale in diretta e in contemporanea con gli Stati Uniti

Prezzi e disponibilità

L’abbonamento a discovery+ in Italia avrà un costo di 3,99 euro al mese o 39,90 euro all’anno mentre chi desidera aggiungere anche il pacchetto Eurosport dovrà pagare 7,99 euro al mese o 69,90 euro all’anno.

A breve sarà disponibile per un periodo limitato una promozione in virtù della quale sarà possibile avere il primo anno a 19,90 euro o a 34,90 euro (nel caso in cui si scelga il pacchetto aggiuntivo Eurosport).

discovery+ sarà disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e Tv connesse.